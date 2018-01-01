На Волині стартував конкурс проектів, які фінансуватимуть з ДФРР

У Волинській облдержадміністрації обговорили умови подання проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.В області розпочали роботу над відбором проектів, які реалізують за кошт ДФРР у 2019 році, - йдеться на сторінці у Facebook голови Волинської ОДНАТак, сьогодні, 13 серпня, під час засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм обговорили основні зміни до Постанови, яка регламентує порядок проведення цього конкурсного відбору.Зокрема, затвердили межі кошторисної вартості проектів – 5 млн грн для проектів будівництва, та 1 млн грн для інших.Відтак, голова облдержадміністрації Олександр Савченко закликав представників районів, ОТГ та сільських рад терміново проводити відповідну роботу та врахувати всі технічні та економічні умови конкурсу.Своєю чергою, заступниця начальника управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, секретар регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвиткузауважила, що усі проекти, які будуть подані, повинні відповідати плану заходів з реалізації стратегії розвитку області до 2020 року.До слова, зараз до стратегії розвитку області вносяться зміни, які опубліковані на офіційному сайті обласної ради.Таким чином, для фінансування інвестиційних проектів за кошти ДФРР у 2019 році є сім завдань:- розвиток людського потенціалу,- Волинь туристична,- економіка сталого розвитку,- місцева енергетика,- волинське село,- розвиток спортивної інфраструктури,- енергозбереження державних і комунальних навчальних та медичних закладів.Окрім того, основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність наступним критеріям:- спрямування коштів ДФРР на розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури;- для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;- календарний план реалізації становить від одного до трьох років;- співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;- спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;- загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5 млн грн, а для інших проектів - понад 1 млн грн.Член регіональної комісії, депутат Волинської обласної радивніс пропозицію узгоджувати подані проекти з депутатським корпусом, адже, за його словами, попередні роки не потрапляли у перелік обласні комунальні заклади, які обслуговують населення всієї області."Узгоджувати проекти необхідно. Я вважаю, що це буде правильно і по-господарськи. Якщо ми підведемо кошти державного та обласного бюджету під спільний знаменник – тоді працюватимемо на волинян", - зауважив депутат.Керівник найвищої виконавчої гілки влади в області з такою позицією погодився. Окрім того, з вуст Михайла Імберовського пролунала подяка голові ОДА за підтримку пропозиції щодо спрямування 5% від загального об`єму коштів, які отримає Волинь у 2019 році, на інвестиційні проекти розвитку із створенням нових робочих місць.Таким чином, конкурс відбору проектів, що фінансуватимуться з ДФРР стартував. Подавати ініціативи на попередній розгляд можна до 17 вересня 2018 року, проте в разі необхідності термін продовжать.