Де у Луцьку не буде світла 14 серпня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку 14 серпня, відбудеться відключення електроенергії на деяких вулицях.
Про це інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Перелік вулиць:
09:00-13:00- вул. Лесі Українки, 55-61, вул. Богдана Хмельницького, 7-13, вул. Пушкіна, вул. Крилова, 2-20, 1-11, вул. Кривий Вал, 23-39;
13:00-17:00- вул. Лесі Українки, 55-61, вул. Богдана Хмельницького, 7-13, вул. Пушкіна, вул. Крилова, 2-20, 1-11, вул. Кривий Вал, 23-39,
12:00-17:00- вул. Даньшина, вул. Шота Руставелі, 2-4;
09:00-12:00- вул. Заньковецької,102,104.
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Про це інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Перелік вулиць:
09:00-13:00- вул. Лесі Українки, 55-61, вул. Богдана Хмельницького, 7-13, вул. Пушкіна, вул. Крилова, 2-20, 1-11, вул. Кривий Вал, 23-39;
13:00-17:00- вул. Лесі Українки, 55-61, вул. Богдана Хмельницького, 7-13, вул. Пушкіна, вул. Крилова, 2-20, 1-11, вул. Кривий Вал, 23-39,
12:00-17:00- вул. Даньшина, вул. Шота Руставелі, 2-4;
09:00-12:00- вул. Заньковецької,102,104.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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