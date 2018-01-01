Де у Луцьку не буде світла 14 серпня





Про це інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Перелік вулиць:



09:00-13:00- вул. Лесі Українки, 55-61, вул. Богдана Хмельницького, 7-13, вул. Пушкіна, вул. Крилова, 2-20, 1-11, вул. Кривий Вал, 23-39;



13:00-17:00- вул. Лесі Українки, 55-61, вул. Богдана Хмельницького, 7-13, вул. Пушкіна, вул. Крилова, 2-20, 1-11, вул. Кривий Вал, 23-39,



12:00-17:00- вул. Даньшина, вул. Шота Руставелі, 2-4;



09:00-12:00- вул. Заньковецької,102,104.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 14 серпня, відбудеться відключення електроенергії на деяких вулицях.Про це інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцької міської ради.09:00-13:00- вул. Лесі Українки, 55-61, вул. Богдана Хмельницького, 7-13, вул. Пушкіна, вул. Крилова, 2-20, 1-11, вул. Кривий Вал, 23-39;13:00-17:00- вул. Лесі Українки, 55-61, вул. Богдана Хмельницького, 7-13, вул. Пушкіна, вул. Крилова, 2-20, 1-11, вул. Кривий Вал, 23-39,12:00-17:00- вул. Даньшина, вул. Шота Руставелі, 2-4;09:00-12:00- вул. Заньковецької,102,104.

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