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Норкова шуба і тисячі доларів: у Нововолинську сталася квартирна крадіжка

Норкова шуба і тисячі доларів: у Нововолинську сталася квартирна крадіжка
У Нововолинську невідомі обікрали квартиру на майже 300 тисяч гривень.

З кварири на проспекті Перемоги винесли речі та гроші на загальну суму 290 000 гривень, - пише Буг.

Подія трапилася 21 червня в період з 11:00 по 16:55. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 6 серпня.

Невідома особа шляхом підбору ключа зайшла в квартиру, звідки викрала сім золотих виробів на загальну суму 30 000 гривень, ноутбук, норкову шубу та 10 000 доларів.

Триває слідство.

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Теги: крадіжка, Нововолинськ, гроші, кримінал
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