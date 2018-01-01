Норкова шуба і тисячі доларів: у Нововолинську сталася квартирна крадіжка





З кварири на проспекті Перемоги винесли речі та гроші на загальну суму 290 000 гривень, - пише



Подія трапилася 21 червня в період з 11:00 по 16:55. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 6 серпня.



Невідома особа шляхом підбору ключа зайшла в квартиру, звідки викрала сім золотих виробів на загальну суму 30 000 гривень, ноутбук, норкову шубу та 10 000 доларів.



Триває слідство.

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