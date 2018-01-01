У Києві жінка випала з 11-го поверху та розбилася на смерть об дах ресторану
Сьогодні, 19:33
У Києві з 11-поверху житлового будинку на дах ресторану "Танукі" випала молода жінка.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на "Інформатор".
За словами медиків, загиблій до 30 років, швидше за все, вона перебувала під алкоголем чи наркотиками.
Наразі причини самогубства невідомі, всі деталі події встановлює слідство.
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Про це повідомляє ТСН з посиланням на "Інформатор".
За словами медиків, загиблій до 30 років, швидше за все, вона перебувала під алкоголем чи наркотиками.
Наразі причини самогубства невідомі, всі деталі події встановлює слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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