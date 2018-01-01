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У Києві жінка випала з 11-го поверху та розбилася на смерть об дах ресторану

У Києві жінка випала з 11-го поверху та розбилася на смерть об дах ресторану
У Києві з 11-поверху житлового будинку на дах ресторану "Танукі" випала молода жінка.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на "Інформатор".

За словами медиків, загиблій до 30 років, швидше за все, вона перебувала під алкоголем чи наркотиками.

Наразі причини самогубства невідомі, всі деталі події встановлює слідство.

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Теги: самогубство, Київ, смерть
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