Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 серпня





У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові — без опадів.



Температура повітря вночі близько +17…+19 градусів, удень – +30…+32.



Вітер східний, південно-східний, південно-західний і південний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується сонячна погода.У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові — без опадів.Температура повітря вночі близько +17…+19 градусів, удень – +30…+32.Вітер східний, південно-східний, південно-західний і південний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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