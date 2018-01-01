Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується сонячна погода.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові — без опадів.
Температура повітря вночі близько +17…+19 градусів, удень – +30…+32.
Вітер східний, південно-східний, південно-західний і південний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові — без опадів.
Температура повітря вночі близько +17…+19 градусів, удень – +30…+32.
Вітер східний, південно-східний, південно-західний і південний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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