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У «Промені» покажуть безкоштовний фільм для пенсіонерів

У «Промені» покажуть безкоштовний фільм для пенсіонерів
Вже цієї середи, 15 серпня, Громадянський Рух "СВІДОМІ" разом із РЦ "Промінь" та Multiplex організовує для пенсіонерів безкоштовний перегляд кінофільму "Крістофер Робін" в межах "Доступного кінотеатру для пенсіонерів".

Кіносеанс розпочнеться о 10:00 в РЦ "Промінь", де люди пенсійного віку зможуть приємно провести час за переглядом цієї кінострічки. Про це написали організатори на сторінці ГР "СВІДОМІ" у Фейсбук, - пише Конкурент.

Фільм "Крістофер Робін" змушує задуматися, що робота не може бути важливіша за нашу сім'ю, наших дітей і близьких. Стрічка показує багатьом дорослим, що життя їхніх дітей – не їхнє власне. Діти не зобов'язані торувати шлях своїх батьків. А найбільші труднощі у житті ми часто створюємо власноруч.

Про стосунки батьків і дітей, про те, як важливо розуміти бажання і потреби одне одного. Цей фільм нагадає бабусям і дідусям, що вони теж колись були маленькими.

"Твоє життя минає. Просто цієї миті!" – такі слова каже Крістоферу Робіну, головному героєві однойменної стрічки, його дружина. Справді, як багато часу ми витрачаємо на роботу замість того, щоб провести його з найріднішими", – йдеться у дописі.

Охочі можуть зареєструватися, зателефонувавши 099 215-50-75 або заповнивши онлайн-форму реєстрації у будь-який зручний час:
https://docs.google.com/…/1GVTmp3N-IGQ5xxwKYP4d3-469bH…/edit або ж звернутись у робочі години:

за телефоном 099 215-50-75;
особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху "СВІДОМІ" за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона "CITY PARK";
Реєстрація завершується 14 серпня о 18:00 год.

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Теги: Промінь, кіно, Свідомі
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