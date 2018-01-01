Звільнили заступника начальника управління Луцькради
Сьогодні, 21:14
Вадима Міщука звільнили з посади заступника начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради.
Про це повідомляє Конкурент.
Звільнили Вадима Міщука за власним бажанням у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку.
Із екс-затупником проведуть повний розрахунок і виплатять грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку у кількості 9 календарних днів.
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Про це повідомляє Конкурент.
Звільнили Вадима Міщука за власним бажанням у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку.
Із екс-затупником проведуть повний розрахунок і виплатять грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку у кількості 9 календарних днів.
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