Звільнили заступника начальника управління Луцькради

Вадима Міщука звільнили з посади заступника начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради.



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Звільнили Вадима Міщука за власним бажанням у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку.



Із екс-затупником проведуть повний розрахунок і виплатять грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку у кількості 9 календарних днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. звільнили з посади заступника начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради.Про це повідомляє Конкурент Звільнили Вадима Міщука за власним бажанням у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку.Із екс-затупником проведуть повний розрахунок і виплатять грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку у кількості 9 календарних днів.

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