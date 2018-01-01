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Звільнили заступника начальника управління Луцькради

Звільнили заступника начальника управління Луцькради
Вадима Міщука звільнили з посади заступника начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради.

Про це повідомляє Конкурент.

Звільнили Вадима Міщука за власним бажанням у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку.

Із екс-затупником проведуть повний розрахунок і виплатять грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку у кількості 9 календарних днів.


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Теги: Луцька міська рада, влада
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