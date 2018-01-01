«Боян на гастролях»: канадський ансамбль вперше виступив у Луцьку





Концерт відбувся у Палаці культури міста, - передає



«Ці діти - п'яте-шосте покоління українських канадців. Вони дуже люблять говорити і тримати свою культуру. Вони дуже раді бути тут, на землі своїх предків», - розповіла організаторка заходу Соня Кодак.



36 учасників колективу «Боян» гастролюють в Україні вперше. Вони вже виступали в Чернівцях, а попереду - участь у львівському фестивалі.



Один з танцівників колективу Бріан розповів, що українці приймають надзвичайно тепло, і він, попри те, що має дуже далекі зв'язки з Україною, відчуває єдність з глядачами.



«Я – українець у п'ятому коліні. Мені цікава українські культура. Подобається як відвідувати місцеві музеї, так і подорожувати різними місцями, досліджувати. А танці - це взагалі особлива важлива частина мого життя», - зізнається хлопець.



Ще одна учасниця танцювального ансамблю Мерилін розповіла, що її предки в шостому коліні проживали в Карпатах, а потім виїхали до Канади. І хоч з того часу минуло понад сто років - дівчина не забуває про українське коріння.



«Я почала танцювати у «Бояні», коли мені було шість років. Почала займатись цим, бо це була сімейна традиція. Мій тато танцював, моя мама танцювала. Тому я приїхала сьогодні, щоб насолодитись цим та гарно виступити», - розповіла вона.







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