Небайдужі лучани провели «спецоперацію» для порятунку пса
Сьогодні, 21:43
У Луцьку врятували собаку, яку господар не годував та не вигулював. Зараз врятована Белла на реабілітації, має чудовий апетит та очікує нових господарів.
Про це йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мереж Facebook.
У соцмережах опублікували відео собаки, який перебував у кепському стані. Небайдужі лучани розпочали пошуки пса. Аби виявити власника тварини, активісти розгорнули ледь не спецоперацію.
Лучанин Олександр Ванюрський розповів, що люди поділилися на групи і невдовзі вдалося вичислити власника собаки, який нехтував обов’язками.
Собаку на кличку Белла вилучили у «господаря». Зараз тварина під наглядом ветеринара. За словами ветеринарів, попередній власник довів Беллу до критичного стану.
А нині для пса шукають відповідального власника.
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Про це йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мереж Facebook.
У соцмережах опублікували відео собаки, який перебував у кепському стані. Небайдужі лучани розпочали пошуки пса. Аби виявити власника тварини, активісти розгорнули ледь не спецоперацію.
Лучанин Олександр Ванюрський розповів, що люди поділилися на групи і невдовзі вдалося вичислити власника собаки, який нехтував обов’язками.
Собаку на кличку Белла вилучили у «господаря». Зараз тварина під наглядом ветеринара. За словами ветеринарів, попередній власник довів Беллу до критичного стану.
А нині для пса шукають відповідального власника.
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