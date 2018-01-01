Небайдужі лучани провели «спецоперацію» для порятунку пса

У Луцьку врятували собаку, яку господар не годував та не вигулював. Зараз врятована Белла на реабілітації, має чудовий апетит та очікує нових господарів.Про це йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мереж Facebook.У соцмережах опублікували відео собаки, який перебував у кепському стані. Небайдужі лучани розпочали пошуки пса. Аби виявити власника тварини, активісти розгорнули ледь не спецоперацію.Лучанинрозповів, що люди поділилися на групи і невдовзі вдалося вичислити власника собаки, який нехтував обов’язками.Собаку на кличку Белла вилучили у «господаря». Зараз тварина під наглядом ветеринара. За словами ветеринарів, попередній власник довів Беллу до критичного стану.А нині для пса шукають відповідального власника.