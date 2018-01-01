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У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО

У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО
У Луцьку в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter.

Аварія трапилася приблизно о 20:00 сьогодні, 13 серпня.

За словами очевидців автопригоди, автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter зіткнулися на перехресті вулиць Домни Гордіюк та Кравчука.

Щонайменше одну людину забрали каретою «швидкої».

На місці події працювала патрульна поліція.

У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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один крутіше другого перці срані дай боже стороннім людям не пострадати
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