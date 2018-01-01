У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО





Аварія трапилася приблизно о 20:00 сьогодні, 13 серпня.



За словами очевидців автопригоди, автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter зіткнулися на перехресті вулиць Домни Гордіюк та Кравчука.



Щонайменше одну людину забрали каретою «швидкої».



На місці події працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter.Аварія трапилася приблизно о 20:00 сьогодні, 13 серпня.За словами очевидців автопригоди, автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter зіткнулися на перехресті вулиць Домни Гордіюк та Кравчука.Щонайменше одну людину забрали каретою «швидкої».На місці події працювала патрульна поліція.

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