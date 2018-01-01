вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хочуть оголосити конкурс на краще оформлення центру Луцька

Хочуть оголосити конкурс на краще оформлення центру Луцька
Луцька міськрада може оголосити конкурс на кращу пропозицію святкового оформлення Театрального майдану.

Відповідний проект рішення опублікували на сайті органу місцевого самоврядування.

У документі пропонується оголосити конкурс на кращу пропозицію святкового оформлення Театрального майдану.

Конкурс триватиме упродовж місяця – з 1 вереся до 1 жовтня.

Як ідеться у пояснювальній записці за підписом виконувача обов’язків директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, орієнтовний обсяг фінансування робіт має становити до 800 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конкурс, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайдений на Волині скарб можна побачити на віртуальній екскурсії
Сьогодні, 23:05
Хочуть оголосити конкурс на краще оформлення центру Луцька
Сьогодні, 22:20
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 21:55
Небайдужі лучани провели «спецоперацію» для порятунку пса
Сьогодні, 21:43
«Боян на гастролях»: канадський ансамбль вперше виступив у Луцьку
Сьогодні, 21:26
Схожі новини
У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6 У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6
08 серпень, 10:10
У Луцьку визначали переможців конкурсу соцпроектів У Луцьку визначали переможців конкурсу соцпроектів
18 травень, 13:39
Оголосили конкурс на 33 маршрутку Оголосили конкурс на 33 маршрутку
16 травень, 10:55
Обрали короля та королеву луцького «політеху». ФОТО Обрали короля та королеву луцького «політеху». ФОТО
11 травень, 22:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
 1
Знайдений на Волині скарб можна побачити на віртуальній екскурсії
Сьогодні, 23:05
 0
Хочуть оголосити конкурс на краще оформлення центру Луцька
Сьогодні, 22:20
 0
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 21:55
 0
Небайдужі лучани провели «спецоперацію» для порятунку пса
Сьогодні, 21:43
 0
Медіа
відео
1/8