Хочуть оголосити конкурс на краще оформлення центру Луцька
Сьогодні, 22:20
Луцька міськрада може оголосити конкурс на кращу пропозицію святкового оформлення Театрального майдану.
Відповідний проект рішення опублікували на сайті органу місцевого самоврядування.
У документі пропонується оголосити конкурс на кращу пропозицію святкового оформлення Театрального майдану.
Конкурс триватиме упродовж місяця – з 1 вереся до 1 жовтня.
Як ідеться у пояснювальній записці за підписом виконувача обов’язків директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, орієнтовний обсяг фінансування робіт має становити до 800 тисяч гривень.
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Відповідний проект рішення опублікували на сайті органу місцевого самоврядування.
У документі пропонується оголосити конкурс на кращу пропозицію святкового оформлення Театрального майдану.
Конкурс триватиме упродовж місяця – з 1 вереся до 1 жовтня.
Як ідеться у пояснювальній записці за підписом виконувача обов’язків директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, орієнтовний обсяг фінансування робіт має становити до 800 тисяч гривень.
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