Хочуть оголосити конкурс на краще оформлення центру Луцька





Відповідний проект рішення опублікували на сайті органу місцевого самоврядування.



У документі пропонується оголосити конкурс на кращу пропозицію святкового оформлення Театрального майдану.



Конкурс триватиме упродовж місяця – з 1 вереся до 1 жовтня.



Як ідеться у пояснювальній записці за підписом виконувача обов’язків директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, орієнтовний обсяг фінансування робіт має становити до 800 тисяч гривень.







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