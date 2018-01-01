Знайдений на Волині скарб можна побачити на віртуальній екскурсії
Сьогодні, 23:05
Волинський краєзнавчий музей презентував першу власну віртуальну виставку, присвячену таємничому скарбу, що був знайдений у селі Рованці.
Виставку створили фахівці відділу давньої історії музею спільно з фотографом Олесею Саєнко та археологом Олексієм Златогорським, - повідомили у краєзнавчому музеї.
Навесні 2014 року у селі Рованці Луцького району проходили рятівні археологічні дослідження, які проводило ДП «Волинські старожитності». Тоді виявили близько 40 поховань тисячолітньої давнини. У трьох із них надибали цікаві знахідки.
Колекція складається з трьох горщиків, трьох монет і 52 ювелірних виробів зі срібла та бронзи. Серед предметів варто виокремити три монети (два куфічних дирхеми та одна імітація їх), накладки у формі квіток, пряжку, навершшя ремінця та частину шумлячої підвіски. Імовірно, більша частина скарбу слугувала прикрасами до сумки чи сагайдаку. Більшість виробів мають сліди золочіння.
«Виставка створена для популяризації археології та має, насамперед, мистецьку мету, слугуючи джерелом натхнення для усіх, хто цікавиться минувшиною нашого краю», - зазначили у музеї.
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Виставку створили фахівці відділу давньої історії музею спільно з фотографом Олесею Саєнко та археологом Олексієм Златогорським, - повідомили у краєзнавчому музеї.
Навесні 2014 року у селі Рованці Луцького району проходили рятівні археологічні дослідження, які проводило ДП «Волинські старожитності». Тоді виявили близько 40 поховань тисячолітньої давнини. У трьох із них надибали цікаві знахідки.
Колекція складається з трьох горщиків, трьох монет і 52 ювелірних виробів зі срібла та бронзи. Серед предметів варто виокремити три монети (два куфічних дирхеми та одна імітація їх), накладки у формі квіток, пряжку, навершшя ремінця та частину шумлячої підвіски. Імовірно, більша частина скарбу слугувала прикрасами до сумки чи сагайдаку. Більшість виробів мають сліди золочіння.
«Виставка створена для популяризації археології та має, насамперед, мистецьку мету, слугуючи джерелом натхнення для усіх, хто цікавиться минувшиною нашого краю», - зазначили у музеї.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІРТУАЛЬНУ ЕКСКУРСІЮ
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