14 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження фотограф Павло Березюк (на фото).
Також день народження святкує ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан.
Вітаємо його зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя!
У цей день православні християни відзначають Маковея. Народні назви свята: Перший Спас, Спас на воді, Медовий спас.
Офіційна назва - Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, або Cвято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці, яке відзначають у перший день Успінського посту 14 серпня (1 серпня за старим стилем).
Цього дня у церквах святять воду, квіти й мак. На Маковія до церкви несуть букет квітів, в якому обов’язково присутні великі достиглі голівки маку.
Такий букет називається «маковійчик» або «маковейка» і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі називають зіллям, зіллячком): васильки, м'ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник.
У цей день 14 років тому зареєстрована газета «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!
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Також день народження святкує ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан.
Вітаємо його зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя!
У цей день православні християни відзначають Маковея. Народні назви свята: Перший Спас, Спас на воді, Медовий спас.
Офіційна назва - Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, або Cвято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці, яке відзначають у перший день Успінського посту 14 серпня (1 серпня за старим стилем).
Цього дня у церквах святять воду, квіти й мак. На Маковія до церкви несуть букет квітів, в якому обов’язково присутні великі достиглі голівки маку.
Такий букет називається «маковійчик» або «маковейка» і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі називають зіллям, зіллячком): васильки, м'ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник.
У цей день 14 років тому зареєстрована газета «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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