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14 серпня на Волині: гортаючи календар

14 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження фотограф Павло Березюк (на фото).

Також день народження святкує ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан.

Вітаємо його зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя!

У цей день православні християни відзначають Маковея. Народні назви свята: Перший Спас, Спас на воді, Медовий спас.

Офіційна назва - Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, або Cвято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці, яке відзначають у перший день Успінського посту 14 серпня (1 серпня за старим стилем).

Цього дня у церквах святять воду, квіти й мак. На Маковія до церкви несуть букет квітів, в якому обов’язково присутні великі достиглі голівки маку.

Такий букет називається «маковійчик» або «маковейка» і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі називають зіллям, зіллячком): васильки, м'ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник.

У цей день 14 років тому зареєстрована газета «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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