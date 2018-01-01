Суд оштрафував начальника відділу Держказначейства на Волині





Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.



Перед судом постала начальник відділу ГУ Державної казначейської служби України у Волинській області. Посадовиця, всупереч Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані. Вона відчужила нерухоме майно, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.



У суді її визнано винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.



Окрім штрафу, порушниця заплатить і судовий збір – понад 300 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовицю Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією.Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.Перед судом постала начальник відділу ГУ Державної казначейської служби України у Волинській області. Посадовиця, всупереч Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані. Вона відчужила нерухоме майно, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.У суді її визнано винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.Окрім штрафу, порушниця заплатить і судовий збір – понад 300 грн.

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