вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд оштрафував начальника відділу Держказначейства на Волині

Суд оштрафував начальника відділу Держказначейства на Волині
Посадовицю Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Перед судом постала начальник відділу ГУ Державної казначейської служби України у Волинській області. Посадовиця, всупереч Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані. Вона відчужила нерухоме майно, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.

У суді її визнано винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.

Окрім штрафу, порушниця заплатить і судовий збір – понад 300 грн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд оштрафував начальника відділу Держказначейства на Волині
Сьогодні, 03:49
Палаючий підводний світ волинського озера. ВІДЕО
Сьогодні, 02:38
Теля на Волині назвали на честь дружини Трампа
Сьогодні, 01:41
Лучани перетворюють власний двір казку. ФОТО
Сьогодні, 00:53
З’явилося відео з місця автопригоди на луцькому перехресті
Сьогодні, 00:14
Схожі новини
У Луцьку пенсіонер розбещував 8-річну дитину У Луцьку пенсіонер розбещував 8-річну дитину
10 серпень, 13:06
Суд оштрафував волинського патрульного Суд оштрафував волинського патрульного
10 серпень, 02:46
Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами
25 липень, 15:57
Екс-заступник директора училища в Луцьку поновлюється на посаді через суд Екс-заступник директора училища в Луцьку поновлюється на посаді через суд
17 липень, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
13 серпень, 10:39
 1
Суд оштрафував начальника відділу Держказначейства на Волині
Сьогодні, 03:49
 0
Палаючий підводний світ волинського озера. ВІДЕО
Сьогодні, 02:38
 0
Теля на Волині назвали на честь дружини Трампа
Сьогодні, 01:41
 0
Лучани перетворюють власний двір казку. ФОТО
Сьогодні, 00:53
 0
Медіа
відео
1/8