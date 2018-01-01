До луцького музею привезуть виставку про «кіборгів»

Олега Дробоцького «АЕРОПОРТ».



Про це повідомляє



Картини створені за мотивами фотографій Сергія Лойка, відеоматеріалів, знятих бійцями та на основі їхніх розповідей. В експозиції – майже 30 полотен. Це розповіді про події, які відбувалися в аеропорту Донецька в січні 2015 року.



Серія картин «Аеропорт» створена за два роки. Час, за який автор пише картини, різний, залежно від композиції та наявності облич, на які потрібно більше зусиль від декількох днів до місяців.



Виставку вже побачили мешканці Івано-Франківська, Львова, Рівного.



У Луцьку автор представить свої роботи 22 серпня у Волинському краєзнавчому музеї. Початок – 14:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському краєзнавчому музеї представлять виставку робіт студента Львівської національної Академії мистецтв«АЕРОПОРТ».Про це повідомляє Вісник і К з посиланням на організаторів.Картини створені за мотивами фотографій, відеоматеріалів, знятих бійцями та на основі їхніх розповідей. В експозиції – майже 30 полотен. Це розповіді про події, які відбувалися в аеропорту Донецька в січні 2015 року.Серія картин «Аеропорт» створена за два роки. Час, за який автор пише картини, різний, залежно від композиції та наявності облич, на які потрібно більше зусиль від декількох днів до місяців.Виставку вже побачили мешканці Івано-Франківська, Львова, Рівного.У Луцьку автор представить свої роботи 22 серпня у Волинському краєзнавчому музеї. Початок – 14:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію