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До луцького музею привезуть виставку про «кіборгів»

До луцького музею привезуть виставку про «кіборгів»
У Волинському краєзнавчому музеї представлять виставку робіт студента Львівської національної Академії мистецтв Олега Дробоцького «АЕРОПОРТ».

Про це повідомляє Вісник і К з посиланням на організаторів.

Картини створені за мотивами фотографій Сергія Лойка, відеоматеріалів, знятих бійцями та на основі їхніх розповідей. В експозиції – майже 30 полотен. Це розповіді про події, які відбувалися в аеропорту Донецька в січні 2015 року.

Серія картин «Аеропорт» створена за два роки. Час, за який автор пише картини, різний, залежно від композиції та наявності облич, на які потрібно більше зусиль від декількох днів до місяців.

Виставку вже побачили мешканці Івано-Франківська, Львова, Рівного.

У Луцьку автор представить свої роботи 22 серпня у Волинському краєзнавчому музеї. Початок – 14:00.


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Теги: виставка, Луцьк
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