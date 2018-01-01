Теля на Волині назвали на честь дружини Трампа





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У сільському обійсті Сікорських доглядають двох корів – Маню і Машу. Цими днями приплоду чекали від Мані. Трохи дивувалися, що в останній місяць тільності бідолашна ледь пересувала ноги, тому й не випроводжали на пасовище.



Пологи настали серед ночі. Господиня Людмила Сікорська каже, що запам’ятає їх на все життя. Корова привела на світ трійню.



Імена вибирали всією родиною.



«Бичок назвав себе Федею сам, бо день пологів був сам на Федора», – жартує Леонід Сікорський.



«Теличку, яка з’явилася на світ першою, назвали Міланою на честь … дружини Трампа, а Майєю другу «дівчинку» – просто так», – усміхається пані Людмила.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські селяни жартома назвали новонароджену теличку на честь дружини президента США.Про це повідомляє Волинь-нова У сільському обійсті Сікорських доглядають двох корів – Маню і Машу. Цими днями приплоду чекали від Мані. Трохи дивувалися, що в останній місяць тільності бідолашна ледь пересувала ноги, тому й не випроводжали на пасовище.Пологи настали серед ночі. Господинякаже, що запам’ятає їх на все життя. Корова привела на світ трійню.Імена вибирали всією родиною.«Бичок назвав себе Федею сам, бо день пологів був сам на Федора», – жартує«Теличку, яка з’явилася на світ першою, назвали Міланою на честь … дружини Трампа, а Майєю другу «дівчинку» – просто так», – усміхається пані Людмила.

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