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Теля на Волині назвали на честь дружини Трампа

Теля на Волині назвали на честь дружини Трампа
Волинські селяни жартома назвали новонароджену теличку на честь дружини президента США.

Про це повідомляє Волинь-нова.

У сільському обійсті Сікорських доглядають двох корів – Маню і Машу. Цими днями приплоду чекали від Мані. Трохи дивувалися, що в останній місяць тільності бідолашна ледь пересувала ноги, тому й не випроводжали на пасовище.

Пологи настали серед ночі. Господиня Людмила Сікорська каже, що запам’ятає їх на все життя. Корова привела на світ трійню.

Імена вибирали всією родиною.

«Бичок назвав себе Федею сам, бо день пологів був сам на Федора», – жартує Леонід Сікорський.

«Теличку, яка з’явилася на світ першою, назвали Міланою на честь … дружини Трампа, а Майєю другу «дівчинку» – просто так», – усміхається пані Людмила.

Теля на Волині назвали на честь дружини Трампа

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Теги: курйоз, Волинь
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