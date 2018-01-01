Лучани перетворюють власний двір казку. ФОТО
Сьогодні, 00:53
У луцькому дворі на Дружби Народів місцеві облаштували простір ще більш яскраво.
Про це пише Район. Луцьк.
У дворі, де розташовані буквою «П» будинки №№ 8, 8а, 10 і 12, жителям подобається проживати, адже він затишний. У самому дворику, наче у казці, все розмальовано.
«Казкове містечко на Дружби народів 8, 8а, 10, 12 стає все більш барвистим і сонячним», – зазначила лучанка Наталія Гуркіна.
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Про це пише Район. Луцьк.
У дворі, де розташовані буквою «П» будинки №№ 8, 8а, 10 і 12, жителям подобається проживати, адже він затишний. У самому дворику, наче у казці, все розмальовано.
«Казкове містечко на Дружби народів 8, 8а, 10, 12 стає все більш барвистим і сонячним», – зазначила лучанка Наталія Гуркіна.
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