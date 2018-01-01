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Лучани перетворюють власний двір казку. ФОТО

Лучани перетворюють власний двір казку. ФОТО
У луцькому дворі на Дружби Народів місцеві облаштували простір ще більш яскраво.

Про це пише Район. Луцьк.

У дворі, де розташовані буквою «П» будинки №№ 8, 8а, 10 і 12, жителям подобається проживати, адже він затишний. У самому дворику, наче у казці, все розмальовано.

«Казкове містечко на Дружби народів 8, 8а, 10, 12 стає все більш барвистим і сонячним», – зазначила лучанка Наталія Гуркіна.



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Теги: Луцьк, двір
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