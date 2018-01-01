Лучани перетворюють власний двір казку. ФОТО





Про це пише



У дворі, де розташовані буквою «П» будинки №№ 8, 8а, 10 і 12, жителям подобається проживати, адже він затишний. У самому дворику, наче у казці, все розмальовано.



«Казкове містечко на Дружби народів 8, 8а, 10, 12 стає все більш барвистим і сонячним», – зазначила лучанка Наталія Гуркіна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому дворі на Дружби Народів місцеві облаштували простір ще більш яскраво.Про це пише Район. Луцьк У дворі, де розташовані буквою «П» будинки №№ 8, 8а, 10 і 12, жителям подобається проживати, адже він затишний. У самому дворику, наче у казці, все розмальовано.«Казкове містечко на Дружби народів 8, 8а, 10, 12 стає все більш барвистим і сонячним», – зазначила лучанка

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