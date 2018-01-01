Палаючий підводний світ волинського озера. ВІДЕО
Сьогодні, 02:38
У мережі оприлюднили підводну зйомку в озері Біле, що на кордоні з Білоруссю у Любешівському районі.
Відповідне відео виклав на своєму каналі у Youtube користувач Ya Guar, - інформує Район. Любешів.
«Вода червоно-коричневого кольору. Коли дивитися з дна на поверхню на сонці, вона ніби палає...» – прокоментував автор відео.
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Відповідне відео виклав на своєму каналі у Youtube користувач Ya Guar, - інформує Район. Любешів.
«Вода червоно-коричневого кольору. Коли дивитися з дна на поверхню на сонці, вона ніби палає...» – прокоментував автор відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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