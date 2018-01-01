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Медовий Спас: що не можна робити на Маковея

Медовий Спас: що не можна робити на Маковея
Медовий спас або Маковея щороку святкують 14 серпня. В цей день християни ходять до церкви та освячують букети з квітів та маку, мед та фрукти.

З цим святом пов'язані багато традицій: що можна та не можна роботи на Маковея – далі в матеріалі каналу 24.

Що можна робити на Медовий Спас?

На Медовий спас існує багато традицій та заборон. До прикладу, в цей день прийнято купатись. Такі купання оздоровлюють людей та додають їм сили, а вже після Маковея купатись не можна, адже вода стає холоднішою.

Освяченим маком християни посипають далекі кути кімнат, адже так можна захистити себе від нечистої сили. Квіти з освяченого букету залишають висихати за іконою.

Раніше саме після Маковея пасічники починали збирати мед з вуликів. Адже зазвичай до цього часу соти були вже наповнені. Після церкви усі збирались біля води, їли фрукти та мед і співали пісні. Також обов’язково робили випічку з маком.

Що не можна робити на Медовий Спас?

Також на Медовий Спас є певні заборони. До прикладу 14 серпня починається Успенський піст і потрібно дотримуватись певних правил харчування. Зазвичай в цей день господині готують пісний борщ та страви з грибами.

На Маковея також не можна голосно говорити та шумно святкувати. Справа в тому, що гучні звуки лякають бджіл, а саме в цей день збирають мед.

Не можна також сваритись, злитись або бажати комусь зла. Згідно повір’я, усі негативні побажання можуть повернутись бумерангом і в кілька разів сильніше.

Також в цей день не можна прибирати в будинку та працювати на городі, адже це релігійне свято. Усі роботи треба завершити напередодні.

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Теги: свято, забобони
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