Голий торс і величезні помідори: ректор луцького вишу похвалився урожаєм. ФОТО
Сьогодні, 08:40
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук похвалився цьогорічним урожаєм помідорів.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Боротьба за врожай 2018: помідори вродили на славу!" - написав Савчук.
На фото ректор позує у самих лише шортах з величезними помідорами у руках.
Такі досягнення освітянина щедро оцінили його підписники.
Так, у коментарях чимало людей захоплюються таким врожаєм Савчука та хвалять його як господаря.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Боротьба за врожай 2018: помідори вродили на славу!" - написав Савчук.
На фото ректор позує у самих лише шортах з величезними помідорами у руках.
Такі досягнення освітянина щедро оцінили його підписники.
Так, у коментарях чимало людей захоплюються таким врожаєм Савчука та хвалять його як господаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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