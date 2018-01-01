Голий торс і величезні помідори: ректор луцького вишу похвалився урожаєм. ФОТО

Петро Савчук похвалився цьогорічним урожаєм помідорів.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Боротьба за врожай 2018: помідори вродили на славу!" - написав Савчук.



На фото ректор позує у самих лише шортах з величезними помідорами у руках.



Такі досягнення освітянина щедро оцінили його підписники.



Так, у коментарях чимало людей захоплюються таким врожаєм Савчука та хвалять його як господаря.







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