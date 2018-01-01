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Голий торс і величезні помідори: ректор луцького вишу похвалився урожаєм. ФОТО

Голий торс і величезні помідори: ректор луцького вишу похвалився урожаєм. ФОТО
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук похвалився цьогорічним урожаєм помідорів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Боротьба за врожай 2018: помідори вродили на славу!" - написав Савчук.

На фото ректор позує у самих лише шортах з величезними помідорами у руках.

Такі досягнення освітянина щедро оцінили його підписники.

Так, у коментарях чимало людей захоплюються таким врожаєм Савчука та хвалять його як господаря.



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Теги: Петро Савчук, ЛНТУ, помідори, урожай
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