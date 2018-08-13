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Скандального екс-директора луцького хлібокомбінату відправили під домашній арешт

Скандального екс-директора луцького хлібокомбінату відправили під домашній арешт
Суд відправив під нічний домашній арешт колишнього директора LG «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» Степана Москвича, підозрюваного детективами НАБУ в розкраданні зерна.

Таке рішення ухвалив суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду клопотання прокурора САП про обрання запобіжного заходу, - повідомляє «Слово і Діло».

Прокурор САП просив суд обрати Москвичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки той обґрунтовано підозрюється урозкраданні зерна й може переховуватися від органів досудового розслідування. Також підозрюваний може негативно впливати на перебіг досудового розслідування й судового розгляду шляхом незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні.

Москвич і його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозра є необґрунтованою й базується на припущеннях.

Вислухавши обидві сторони, суддя частково задовольнив клопотання й відправив екс-директора Луцького КХП №2 під нічний домашній арешт. У суді також підтвердилося, що Москвич хворий і йому необхідно перебувати на диспансерному обліку в кардіолога.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора в частині покладання на підозрюваного обов'язку носіння електронного засобу контролю.

Нагадаємо, затриманий НАБУ екс-директор Луцького КХП №2 два місяці пробув без обов'язків.

Нагадаємо, що понад два з половиною мільйони застави сплатили за волинського аграрія Степана Москвича, якого антикорупційники підозрюють у розтраті держаних коштів.

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Теги: суд, арешт, Степан Москвич
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