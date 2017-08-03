Свято першого дзвоника у Ковелі відбудеться 3 вересня

Перший дзвоник у Ковелі відзначать 3 вересня.Начальник управління освіти міста Ковеляповідомив, що свято першого дзвоника у Ковелі відбудеться цьогоріч не 1 вересня, як зазвичай, а 3 вересня, - повідомили у ковельській мерії.Тому навчальний процес розпочнеться з понеділка. Відбудуться урочисті лінійки та перший урок. Попередньо узгодили, що урочистості розпочнуться о 9 годині ранку.У Міністерстві освіти і науки України повідомляють, що рішення про дату проведення першого дзвоника може приймати кожен навчальний заклад індивідуально, оскільки питання організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти належить до виключної компетенції закладу освіти.Тому свято може відбутися як 1 вересня (в суботу) так і 3 вересня (в понеділок).