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Свято першого дзвоника у Ковелі відбудеться 3 вересня

Свято першого дзвоника у Ковелі відбудеться 3 вересня
Перший дзвоник у Ковелі відзначать 3 вересня.

Начальник управління освіти міста Ковеля Віктор Бичковський повідомив, що свято першого дзвоника у Ковелі відбудеться цьогоріч не 1 вересня, як зазвичай, а 3 вересня, - повідомили у ковельській мерії.

Тому навчальний процес розпочнеться з понеділка. Відбудуться урочисті лінійки та перший урок. Попередньо узгодили, що урочистості розпочнуться о 9 годині ранку.

У Міністерстві освіти і науки України повідомляють, що рішення про дату проведення першого дзвоника може приймати кожен навчальний заклад індивідуально, оскільки питання організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти належить до виключної компетенції закладу освіти.

Тому свято може відбутися як 1 вересня (в суботу) так і 3 вересня (в понеділок).

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Теги: освіта, перший дзвоник, Ковель
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