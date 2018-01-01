Захоплюється малюванням і мріє стати будівельником: просять привітати сина бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі сьомий день народження святкуватиме. Хлопчик є сином– міліціонера роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області. 4 роки тому – 13 серпня 2014 року, у переддень свого тридцятиліття чоловік добровільно відправився у зону проведення АТО. 25 серпня 2014 року під час обстрілу блокпоста під Іловайськом, де бійці тиждень мужньо утримували свої позиції під постійними обстрілами, він був поранений та помер наступного дня від отриманих ран (вивезти до своїх для термінового хірургічного втручання не було змоги), ставши першим загиблим у роті «Світязь».Восени хлопчик піде вже до 2-го класу. Мама Наталія говорить, що успішність у синочка нормальна. Зі шкільних предметів йому найбільше до вподоби читання, фізкультура та трудове навчання. Малюк вже легко рахує до 200 і придумує навіть різного роду математичні задачки. Стасик мав труднощі з англійською мовою, тому на наступний навчальний рік шукатимуть репетитора для занять, адже наш іменинник мріє коли-небудь поїхати до Англії. Хлопчик вже усвідомлює: для того, щоб побачити двоповерхові червоні автобуси даблдекери, та Біґ Бен – йому для цього обов’язково треба вільно володіти англійською.Найбільшим захопленням Стаса на даний момент є малювання. Він може годинами сидіти з ручкою і змальовувати листок за листком. Малює усе, але найчастіше, на жаль, в переважній більшості на тематику війни. Разом з танками, військовими на малюнках обов’язково присутній і український прапор.«Якось зробив мені листівку, де зобразив квіточку і підписав «Для мами», а потім приніс іще одну, з такою ж квіточкою, але з підписом «Для тата», сказав, що покладе її на підвіконня і тато з неба обов’язково побачить. А на мій День народження Стасік зробив мені особливу листівку: намалював фею з чарівною паличкою, яка виконує бажання – це щоб кожне мамине бажання збувалося» – ділиться мама Наталія.А ще малюк дуже любить грати у футбол та обожнює складати різноманітні конструктори лего (як за інструкцією, так і без неї, включаючи свою уяву). Жодних гуртків минулого року хлопчик не відвідував, але з жовтня мама планує записати його на плавання, адже у школі є басейн.«У майбутньому синочок хоче стати інженером-будівельником, зводити житлові будинки та багатоповерхівки. Наразі ж Стасикова мрія – подорослішати та стати самостійним» – посміхаючись ділилась з нами про плани мама.«А ще, він уже 3 місяці нетерпляче чекає свого дня народження, кожного дня запитує, скільки до нього лишилося і мріє, як запросить друзів і влаштує їм квест з маленькими подарунками. Дуже хоче, щоб мама швидше придбала меблі у його кімнату (ремонт там уже закінчився). І, як дитина, додає: «хочу крутого бластера на пульті, який може їздити на гусеницях, має великий екран і стріляє багатьма патронами» – поділилась мама іменинника.Стасик вже двічі був за кордоном зі своєю молодшою сестричкою Анею та мамою. Минулого року завдяки волонтерам йому пощастило досхочу покупатись та побавитись на узбережжі Чорного моря в Болгарії, де окрім плавання найбільше закарбувалось як він ловив медуз та шукав з друзями крабів. А цьогоріч родину Іщук наша діаспора запросила відвідати древнє польське місто Познань, де він смакував «найсмачнішим у світі полуничним морозивом».Улюблений персонаж Стаса – Бетмен, також йому до вподоби переглядати мультики: «Хроніки Нарнії», «Феї. Таємниця піратського острова», «Зак Шторм», «Бейблейд. Вибух», «Інфініті Надо», ну і звісно свій улюблений «Лего Сіті. Бетмен». Малюк дуже любить грати у Майнкрафт.Авторитетом для нашого майбутнього іменинника є мама Наталія. А ще він любить свою сестричку Аню і, як старший братик, дбає та захищає її. Хлопчик вже має і певні обов’язки у сім’ї. Прибирати у своїй кімнаті, зібрати іграшки та допомагати по можливості мамі – для нього вже повсякденні речі. А ще він любить долучатись на кухні до кулінарії: з задоволенням робить салати, ліпить вареники, прикрашає тортики та розмальовує імбирне печиво.Наталія Дмитрівна на даний момент не працює, адже весь тягар за доглядом обох дітей поклався саме на її плечі. Проте мама іменинника не тільки з усім успішно справляється, але постійно знаходить час, а головне бажання, щоби допомагати й іншим діткам з родин Небесного Легіону, постійно пишучи статті про цих знедолених дітей.Матеріальний стан сім’ї – задовільний. Хлопчик потребує взуття та легенькі кофтинки під піджак до школи. Зі слів Наталії, є деякі побутові проблеми та потреби, такі як заміна балкону чи меблі у дитячу кімнату, але це скоріше питання відсутності гарних фахівців, ніж часу чи фінансів.Іщук Станіслав Володимирович. Невдовзі 7 років (16.08.2011). м. Луцьк. Зріст – 126 см. Розмір одягу: 128-134; Розмір взуття: 33-34.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.