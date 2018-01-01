Волиняни скористалися швидкою кредитною допомогою від ПриватБанку на 19 мільйонів гривень*

“Швидкий кредит” від ПриватБанку - це можливість отримати миттєвий кредит на картку.Цією послугою активно користуються волиняни, адже це зручно, швидко та вигідно.Торік ПриватБанк запровадив нову послугу миттєвого кредитування. “Швидкий кредит” - це сервіс отримання необхідної суми на будь-яку картку клієнта. Сума позики може становити до 50 тисяч гривень у рамках ліміту “Оплата частинами”. Термін угоди - до 10 місяців, однак можливе й дострокове погашення. А перший платіж - лише через 30 днів після укладання договору.Волиняни оцінили переваги послуги і активно користуються нею. Про це свідчать цифри - за шість місяців 2018 року жителі області оформили 19 мільйонів гривень “швидких” грошей.“Процес оформлення позики займає всього 15 хвилин. Залишити заявку на отримання кредиту клієнт може на сайті програми або ж через Інтернет-банк Приват24. А віднедавна оформити “Швидкий кредит” можна самостійно - у банкоматі чи терміналі ПриватБанку”, - розповіла керівник напрямку “Оплата частинами” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ольга Загребельна.Клієнт самостійно обирає картку для зарахування коштів. Це може бути Картка для виплат або картка «Універсальна». До слова, при зарахуванні коштів на Картку для виплат відсутня комісія за зняття готівки.Дізнатись свій ліміт по «Оплаті частинами» можна в Приват24 або відправивши SMS з текстом chast на номер 10060.А проконсультуватися з приводу кредитування можна у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.