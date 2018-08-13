Знайшли волинянина, який зник 8 серпня

Спічак Віталій Вікторович, якого



Про це повідомила на своїй сторінці Ирина Спичак, - пише



Жінка вдячна усім небайдужим за допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зниклий 8 серпня 33-річний, якого розшукували рідні , повернувся додому цілий і неушкоджений.Про це повідомила на своїй сторінці Ирина Спичак, - пише Володимир медіа Жінка вдячна усім небайдужим за допомогу.

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