Знайшли волинянина, який зник 8 серпня
Сьогодні, 10:27
Зниклий 8 серпня 33-річний Спічак Віталій Вікторович, якого розшукували рідні, повернувся додому цілий і неушкоджений.
Про це повідомила на своїй сторінці Ирина Спичак, - пише Володимир медіа.
Жінка вдячна усім небайдужим за допомогу.
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Про це повідомила на своїй сторінці Ирина Спичак, - пише Володимир медіа.
Жінка вдячна усім небайдужим за допомогу.
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