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Знайшли волинянина, який зник 8 серпня

Знайшли волинянина, який зник 8 серпня
Зниклий 8 серпня 33-річний Спічак Віталій Вікторович, якого розшукували рідні, повернувся додому цілий і неушкоджений.

Про це повідомила на своїй сторінці Ирина Спичак, - пише Володимир медіа.

Жінка вдячна усім небайдужим за допомогу.

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Теги: розшук, чоловік, Володимир
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