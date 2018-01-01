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Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО

Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Медовий спас або Маковея щороку святкують 14 серпня. В цей день християни ходять до церкви та освячують букети з квітів та маку, а також мед.

Тож із самого ранку центр Луцька заполонили люди, які купували та продавали зв’язки трав для майбутнього освячення. Їх часто називають «маковійчиками». У народі вірять, що освячені трави і мак мають властивості оберега, тож їх часто залишають висихати за іконою або в інших місцях домівки.

Лучани охоче купували пахучі трави та мед, аби посвятити їх у Свято-Троїцькому соборі.

Людей, які святили букети, воду та мед, священики рясно поливали водою, вітаючи зі святом. Серед вірян, які нині прийшли до храму, - чимало й дітей.

Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО

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Теги: Маковея, церква, освячення, Луцьк, вибір редактора
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