Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО

Медовий спас або Маковея щороку святкують 14 серпня. В цей день християни ходять до церкви та освячують букети з квітів та маку, а також мед.Тож із самого ранку центр Луцька заполонили люди, які купували та продавали зв’язки трав для майбутнього освячення. Їх часто називають «маковійчиками». У народі вірять, що освячені трави і мак мають властивості оберега, тож їх часто залишають висихати за іконою або в інших місцях домівки.Лучани охоче купували пахучі трави та мед, аби посвятити їх у Свято-Троїцькому соборі.Людей, які святили букети, воду та мед, священики рясно поливали водою, вітаючи зі святом. Серед вірян, які нині прийшли до храму, - чимало й дітей.