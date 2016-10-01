ТОП-15 рекордів мандрівки екс-заступника луцького мера. ФОТО
Сьогодні, 10:55
Колишній заступник луцького мера та затятий мандрівник Юрій Моклиця поділився рекордами зі своєї чергової подорожі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Його ТОП-15 рекордів однієї мандрівки ми подаємо без змін:
1. Найдовша за відстанню та найтриваліша за часом відпочинкова мандрівка: 4000+ км/12 днів.
2. Найдовший та найтриваліший одночасний переїзд за кермом автомобіля: 1490 км / 22 години за маршрутом Луцьк – Мюнхен.
3. Перетин найбільшої кількості країн одночасно за одну поїздку (7): Польща, Німеччина, Австрія, Італія, Словенія, Хорватія, Угорщина. Нога ступала на кожній з них.
4. Найвища подолана вершина (поки що): гора Pirchkogel (2828) в Тірольських Альпах.
5. Найдовший безперервний час перебування у воді: 1 год 30 хв.
6. Вперше їздив на водному мотоциклі. Як водій і як пасажир.
7. Вперше варив мідії. Так собі))
8. Найдовший в житті час приготування однієї страви: 3,5 години. Гороховий суп.
9. Найвище в житті купання: 2500+ метрів н.р.м.
10. Найтриваліший морський відпочинок: 7 днів.
11. Вперше на Адріатичному морі, вперше у Хорватії.
12. Вперше в житті їв грильовані кальмари. Гороховий суп кращий)
13. Вперше побував на нудистському пляжі))
14. Вперше в житті з транспорту, в якому я їхав, висадили людей на кордоні.
15. Найдовший час у мандрах, проведений у повній родинній комплектації: мама, тато, брат, сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Його ТОП-15 рекордів однієї мандрівки ми подаємо без змін:
1. Найдовша за відстанню та найтриваліша за часом відпочинкова мандрівка: 4000+ км/12 днів.
2. Найдовший та найтриваліший одночасний переїзд за кермом автомобіля: 1490 км / 22 години за маршрутом Луцьк – Мюнхен.
3. Перетин найбільшої кількості країн одночасно за одну поїздку (7): Польща, Німеччина, Австрія, Італія, Словенія, Хорватія, Угорщина. Нога ступала на кожній з них.
4. Найвища подолана вершина (поки що): гора Pirchkogel (2828) в Тірольських Альпах.
5. Найдовший безперервний час перебування у воді: 1 год 30 хв.
6. Вперше їздив на водному мотоциклі. Як водій і як пасажир.
7. Вперше варив мідії. Так собі))
8. Найдовший в житті час приготування однієї страви: 3,5 години. Гороховий суп.
9. Найвище в житті купання: 2500+ метрів н.р.м.
10. Найтриваліший морський відпочинок: 7 днів.
11. Вперше на Адріатичному морі, вперше у Хорватії.
12. Вперше в житті їв грильовані кальмари. Гороховий суп кращий)
13. Вперше побував на нудистському пляжі))
14. Вперше в житті з транспорту, в якому я їхав, висадили людей на кордоні.
15. Найдовший час у мандрах, проведений у повній родинній комплектації: мама, тато, брат, сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ТОП-15 рекордів мандрівки екс-заступника луцького мера. ФОТО
Сьогодні, 10:55
На Волині у річці втопився молодий чоловік
Сьогодні, 10:39
Знайшли волинянина, який зник 8 серпня
Сьогодні, 10:27