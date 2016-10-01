ТОП-15 рекордів мандрівки екс-заступника луцького мера. ФОТО

Юрій Моклиця поділився рекордами зі своєї чергової подорожі.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



Його ТОП-15 рекордів однієї мандрівки ми подаємо без змін:



1. Найдовша за відстанню та найтриваліша за часом відпочинкова мандрівка: 4000+ км/12 днів.



2. Найдовший та найтриваліший одночасний переїзд за кермом автомобіля: 1490 км / 22 години за маршрутом Луцьк – Мюнхен.



3. Перетин найбільшої кількості країн одночасно за одну поїздку (7): Польща, Німеччина, Австрія, Італія, Словенія, Хорватія, Угорщина. Нога ступала на кожній з них.



4. Найвища подолана вершина (поки що): гора Pirchkogel (2828) в Тірольських Альпах.



5. Найдовший безперервний час перебування у воді: 1 год 30 хв.



6. Вперше їздив на водному мотоциклі. Як водій і як пасажир.



7. Вперше варив мідії. Так собі))



8. Найдовший в житті час приготування однієї страви: 3,5 години. Гороховий суп.



9. Найвище в житті купання: 2500+ метрів н.р.м.



10. Найтриваліший морський відпочинок: 7 днів.



11. Вперше на Адріатичному морі, вперше у Хорватії.



12. Вперше в житті їв грильовані кальмари. Гороховий суп кращий)



13. Вперше побував на нудистському пляжі))



14. Вперше в житті з транспорту, в якому я їхав, висадили людей на кордоні.



15. Найдовший час у мандрах, проведений у повній родинній комплектації: мама, тато, брат, сестра.









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