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У Лондоні автомобіль врізався в огорожу парламенту

У Лондоні автомобіль врізався в огорожу парламенту
У Лондоні вранці 14 серпня 14 серпня, автомобіль врізався в огорожу будівлі британського парламенту кілька людей постраждали.

Про це повідомляє місцева поліція в Twitter, - пише Корреспондент.

"Кілька пішоходів отримали травми", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні о 07:37 автомобіль врізався в огородження будівлі парламенту. Чоловік, який був за кермом автомобіля, затриманий співробітниками поліції на місці події", - вказується в повідомленні.

Усі вулиці, прилеглі до парламентської площі, зараз перекриті для руху автотранспорту. На місці події перебувають озброєні співробітники поліції, карети швидкої допомоги та пожежні машини.

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Теги: Лондон, авто, натопв
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