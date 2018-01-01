У Лондоні автомобіль врізався в огорожу парламенту





Про це повідомляє місцева поліція в Twitter, - пише



"Кілька пішоходів отримали травми", - йдеться в повідомленні.



"Сьогодні о 07:37 автомобіль врізався в огородження будівлі парламенту. Чоловік, який був за кермом автомобіля, затриманий співробітниками поліції на місці події", - вказується в повідомленні.



Усі вулиці, прилеглі до парламентської площі, зараз перекриті для руху автотранспорту. На місці події перебувають озброєні співробітники поліції, карети швидкої допомоги та пожежні машини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лондоні вранці 14 серпня 14 серпня, автомобіль врізався в огорожу будівлі британського парламенту кілька людей постраждали.Про це повідомляє місцева поліція в Twitter, - пише Корреспондент "Кілька пішоходів отримали травми", - йдеться в повідомленні."Сьогодні о 07:37 автомобіль врізався в огородження будівлі парламенту. Чоловік, який був за кермом автомобіля, затриманий співробітниками поліції на місці події", - вказується в повідомленні.Усі вулиці, прилеглі до парламентської площі, зараз перекриті для руху автотранспорту. На місці події перебувають озброєні співробітники поліції, карети швидкої допомоги та пожежні машини.

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