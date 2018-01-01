Дика природа і таємничі місця: як на Волині розвивають велотуризм. ФОТО
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Любителі велотуризму та активного відпочинку мали прекрасну нагоду відвідати найвіддаленіші та найтаємничіші місця Цуманської пущі в рамках триденного велопоходу «В диких умовах», який відбувся 10 -12 серпня.
Під час велопоходу учасники відвідали цікаві місця природи, історико-культурні пам’ятки та об’єкти природно-заповідного фонду.
Подорож пролягала як територією національного парку, так і суміжними територіями в історичних межах Цуманської пущі.
Похід протяжністю 112 км зібрав 8 учасників з Луцька та Ківерець. Цікавим та пізнавальним було відвідування об’єктів природно-заповідного фонду, а саме: заказники «Кормин», «Зубр», «Богуславський ялинник», ботанічна пам’ятка природи «Городищенські дуби» тощо.
Окрім мальовничих лісових краєвидів, маршрут був насичений історичними пам’ятками. Зокрема учасники мали змогу оглянути фортифікаційні споруди австро-угорської та російської армій періоду Першої світової війни, давньоруські городища та могильники, старі дерев’яні церкви.
Під час мандрівки вдалося побачити багато представників дикої природи: сирійського дятла, пару жовни чорної (найбільшого європейського дятла), безліч білих лелек, сірих чапель, чепуру велику, канюків, веретільницю ламку, багато різних бабок, метеликів тощо. Пощастило спостерігати і таких рідкісних птахів як чорний лелека (2 пари у різних частинах парку) та сірий журавель (2 пари, одна з них з виводком).
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Під час велопоходу учасники відвідали цікаві місця природи, історико-культурні пам’ятки та об’єкти природно-заповідного фонду.
Подорож пролягала як територією національного парку, так і суміжними територіями в історичних межах Цуманської пущі.
Похід протяжністю 112 км зібрав 8 учасників з Луцька та Ківерець. Цікавим та пізнавальним було відвідування об’єктів природно-заповідного фонду, а саме: заказники «Кормин», «Зубр», «Богуславський ялинник», ботанічна пам’ятка природи «Городищенські дуби» тощо.
Окрім мальовничих лісових краєвидів, маршрут був насичений історичними пам’ятками. Зокрема учасники мали змогу оглянути фортифікаційні споруди австро-угорської та російської армій періоду Першої світової війни, давньоруські городища та могильники, старі дерев’яні церкви.
Під час мандрівки вдалося побачити багато представників дикої природи: сирійського дятла, пару жовни чорної (найбільшого європейського дятла), безліч білих лелек, сірих чапель, чепуру велику, канюків, веретільницю ламку, багато різних бабок, метеликів тощо. Пощастило спостерігати і таких рідкісних птахів як чорний лелека (2 пари у різних частинах парку) та сірий журавель (2 пари, одна з них з виводком).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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