На Волині 4 пляжі забруднені мікробами
Сьогодні, 12:10
У воді на 4 волинських пляжах зафіксоване понаднормативне мікробне забруднення.
Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 2-9 серпня, - йдеться на сайті МОЗ України.
Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:
- міський пляж, м. Ковель, р. Турія;
- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище;
- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок;
- пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.
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Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 2-9 серпня, - йдеться на сайті МОЗ України.
Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:
- міський пляж, м. Ковель, р. Турія;
- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище;
- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок;
- пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.
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