На Волині 4 пляжі забруднені мікробами





Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 2-9 серпня, - йдеться на сайті



Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:



- міський пляж, м. Ковель, р. Турія;



- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище;



- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок;



- пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У воді на 4 волинських пляжах зафіксоване понаднормативне мікробне забруднення.Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 2-9 серпня, - йдеться на сайті МОЗ України Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:- міський пляж, м. Ковель, р. Турія;- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище;- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок;- пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.

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