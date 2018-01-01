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На Волині 4 пляжі забруднені мікробами

На Волині 4 пляжі забруднені мікробами
У воді на 4 волинських пляжах зафіксоване понаднормативне мікробне забруднення.

Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 2-9 серпня, - йдеться на сайті МОЗ України.

Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:

- міський пляж, м. Ковель, р. Турія;

- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище;

- рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок;

- пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.

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Теги: пляж, заборона, Волинь
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