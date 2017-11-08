На Закарпатті п’яний водій скоїв аварію і втік, залишивши травмованих дітей





Про це повідомляє прес-служба



Подія трапилася ввечері 13 серпня, близько 23.40 у селі Верхній Коропець Мукачівського району.



Поліцейські встановили, що водій вантажного мікроавтобуса марки "Renault Duster" не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Після цього чоловік, який перебував за кермом, з місця події втік.



Двох дітей віком 6 та 13 років, які були пасажирами, з травмами різного ступеню тяжкості доставили до обласної лікарні. Також по допомогу медиків звернулися ще троє пасажирів мікроавтобуса, віком 44, 45 та 53 роки.



Поліцейські менш ніж за годину розшукали водія. 33-річний мешканець селища Чинадієво Мукачівського району ховався у господарській будівлі. У чоловіка в крові виявилося 3,07 проміле алкоголю.



Як виявилося, мати постраждалої дівчинки – його співмешканка. Поліцейські освідчили чоловіка у місцевій лікарні. У нього в крові виявилося 3,07 проміле алкоголю.



За фактом автопригоди з потерпілими у поліції розпочали розслідування за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодекс України. Автомобіль правоохоронці помістили на спецмайданчик поліції. У справі триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Закарпаття розшукала п’яного водія, який вчинив ДТП та покинув двох травмованих дітей.Про це повідомляє прес-служба ГУНП Закарпатської області Подія трапилася ввечері 13 серпня, близько 23.40 у селі Верхній Коропець Мукачівського району.Поліцейські встановили, що водій вантажного мікроавтобуса марки "Renault Duster" не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Після цього чоловік, який перебував за кермом, з місця події втік.Двох дітей віком 6 та 13 років, які були пасажирами, з травмами різного ступеню тяжкості доставили до обласної лікарні. Також по допомогу медиків звернулися ще троє пасажирів мікроавтобуса, віком 44, 45 та 53 роки.Поліцейські менш ніж за годину розшукали водія. 33-річний мешканець селища Чинадієво Мукачівського району ховався у господарській будівлі. У чоловіка в крові виявилося 3,07 проміле алкоголю.Як виявилося, мати постраждалої дівчинки – його співмешканка. Поліцейські освідчили чоловіка у місцевій лікарні. У нього в крові виявилося 3,07 проміле алкоголю.За фактом автопригоди з потерпілими у поліції розпочали розслідування за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодекс України. Автомобіль правоохоронці помістили на спецмайданчик поліції. У справі триває слідство.

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