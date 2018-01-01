Повідомили, коли на Волині послабне спека
Сьогодні, 13:01
Спека у середу буде головною в Україні, однак на Заході її трохи послаблять дощі.
Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
У більшості областей температура повітря становитиме +28+33 градуси. На Півдні, Сході та на Дніпропетровщині +30+35 градусів.
До західних областей завтра, 15 серпня, підійде атмосферний фронт північного циклону Pamela, тому там пройдуть локальні дощі з грозами та послабне спека до +22+27 градусів.
На решті території - Північ, Центр, Південь та Схід - антициклон Kevin зумовить ясну суху сонячну погоду. Хіба що ввечері окремі дощі ймовірні на Житомирщині, Вінниччині та Київщині.
Спека та сухе повітря можуть провокувати пожежі. Український Гідрометцентр попереджає вже про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому дуже й дуже обережно з вогнем.
У Києві і сьогодні, і завтра триватиме спека, +30+33 градуси. Без опадів, пізно ввечері 15 серпня є невелика ймовірність дощу з грозою.
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Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
У більшості областей температура повітря становитиме +28+33 градуси. На Півдні, Сході та на Дніпропетровщині +30+35 градусів.
До західних областей завтра, 15 серпня, підійде атмосферний фронт північного циклону Pamela, тому там пройдуть локальні дощі з грозами та послабне спека до +22+27 градусів.
На решті території - Північ, Центр, Південь та Схід - антициклон Kevin зумовить ясну суху сонячну погоду. Хіба що ввечері окремі дощі ймовірні на Житомирщині, Вінниччині та Київщині.
Спека та сухе повітря можуть провокувати пожежі. Український Гідрометцентр попереджає вже про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому дуже й дуже обережно з вогнем.
У Києві і сьогодні, і завтра триватиме спека, +30+33 градуси. Без опадів, пізно ввечері 15 серпня є невелика ймовірність дощу з грозою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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