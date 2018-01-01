У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО
Сьогодні, 17:56
У Нововолинську в районі третьої шахти виникло стихійне сміттєзвалище.
Про це повідомила Олена Повзун у Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо».
«Шановні мешканці вулиць району Шахти 3, тротуар для пішоходів, а не для вашого сміття, може хватить гадити, надоїло...» – йдеться у дописі.
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Про це повідомила Олена Повзун у Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо».
«Шановні мешканці вулиць району Шахти 3, тротуар для пішоходів, а не для вашого сміття, може хватить гадити, надоїло...» – йдеться у дописі.
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