вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО

У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО
У Нововолинську в районі третьої шахти виникло стихійне сміттєзвалище.

Про це повідомила Олена Повзун у Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо».

«Шановні мешканці вулиць району Шахти 3, тротуар для пішоходів, а не для вашого сміття, може хватить гадити, надоїло...» – йдеться у дописі.
У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО
У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО
У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, Нововолинськ, сміттєзвалище, проблема, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців
Сьогодні, 18:40
У Луцьку чоловік загинув на будівництві: подробиці. ВІДЕО
Сьогодні, 18:24
У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО
Сьогодні, 17:56
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Сьогодні, 17:30
У Польщі в лікарні повісився українець
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
У центрі Ківерець роми палять сміття. ВІДЕО У центрі Ківерець роми палять сміття. ВІДЕО
08 серпень, 13:34
«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО «Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО
06 серпень, 11:33
У селі під Луцьком - розкидане сміття. ФОТО У селі під Луцьком - розкидане сміття. ФОТО
30 червень, 17:48
Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців
Сьогодні, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
13 серпень, 10:39
 1
На Волині відключать від газу 15 сіл
Сьогодні, 19:24
 0
У луцьких школах не буде груп продовженого дня, – ЗМІ
Сьогодні, 19:13
 0
На Волині відбудеться автопробіг
Сьогодні, 18:57
 0
Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8