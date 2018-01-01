У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО





Про це повідомила Олена Повзун у Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо».



«Шановні мешканці вулиць району Шахти 3, тротуар для пішоходів, а не для вашого сміття, може хватить гадити, надоїло...» – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в районі третьої шахти виникло стихійне сміттєзвалище.Про це повідомилау Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо».«Шановні мешканці вулиць району Шахти 3, тротуар для пішоходів, а не для вашого сміття, може хватить гадити, надоїло...» – йдеться у дописі.

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