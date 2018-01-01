«Латексним злодюгам», які вкрали презервативи під Луцьком, поставили ультиматум
Сьогодні, 13:23
У мережі опублікували продовження історії про двох юнаків, які у Липинах вкрали з магазину 15 пачок презервативів.
Як написала адміністратор магазину Марія Стасюк у спільноті "Теревені про Луцьк", крадії на касі купили інший товар та розплатилися карткою.
"Прочитавши всі коменти до вчорашнього посту, хочу сказати: по перше, це відео лише з однієї камери - а є камера над прикасовою зоною. На ній добре видно скільки і чого вони беруть. По-друге, вік їх зовсім не виправдовує і якщо це їм зійде з рук - то немає ніяких гарантій, що вони не залізуть завтра у вашу чи мою квартиру. І враховуючи те, що "герої" цього сюжету вже досягли віку, коли можуть притягатися до адміністративної відповідальності, переходжу до "по-третє": крім крадіжки контрацептивів з магазину вони ще й здійснили покупку за яку розрахувались КАРТКОЮ", - повідомила жінка.
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Також Марія написала, що якщо хлопці не повернуться і не оплатять вкрадете, то на них заявлять у поліцію.
"Якщо до кінця завтрашнього дня ці двоє не прийдуть на місце своєї "бойової слави" і не розрахуються за вкрадене, ми будемо змушені заявити в поліцію. P.S. І ще щодо ваших коментів: хочу, в першу чергу, подякувати за підтримку і розуміння. І додати, що для нас це не такий вже і великий збиток, але будь-які злочинні дії повинні бути покарані. Адже саме безкарність і наша байдужість стала причиною того що відбувається сьогодні в державі", - вважає вона.
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Як написала адміністратор магазину Марія Стасюк у спільноті "Теревені про Луцьк", крадії на касі купили інший товар та розплатилися карткою.
"Прочитавши всі коменти до вчорашнього посту, хочу сказати: по перше, це відео лише з однієї камери - а є камера над прикасовою зоною. На ній добре видно скільки і чого вони беруть. По-друге, вік їх зовсім не виправдовує і якщо це їм зійде з рук - то немає ніяких гарантій, що вони не залізуть завтра у вашу чи мою квартиру. І враховуючи те, що "герої" цього сюжету вже досягли віку, коли можуть притягатися до адміністративної відповідальності, переходжу до "по-третє": крім крадіжки контрацептивів з магазину вони ще й здійснили покупку за яку розрахувались КАРТКОЮ", - повідомила жінка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Під Луцьком «латексні злодюги» вкрали 15 пачок презервативів. ФОТО
Також Марія написала, що якщо хлопці не повернуться і не оплатять вкрадете, то на них заявлять у поліцію.
"Якщо до кінця завтрашнього дня ці двоє не прийдуть на місце своєї "бойової слави" і не розрахуються за вкрадене, ми будемо змушені заявити в поліцію. P.S. І ще щодо ваших коментів: хочу, в першу чергу, подякувати за підтримку і розуміння. І додати, що для нас це не такий вже і великий збиток, але будь-які злочинні дії повинні бути покарані. Адже саме безкарність і наша байдужість стала причиною того що відбувається сьогодні в державі", - вважає вона.
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Коментарі 1
Умовне їм вліпити, і нехай чухають лоба, а не затилок
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