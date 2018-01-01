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Волинянин обікрав батьків дружини на понад 300 тисяч гривень

Волинянин обікрав батьків дружини на понад 300 тисяч гривень
На Волині засудили чоловіка, який обікрав батьків власної дружини.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Напередодні свого 22-го дня народження, у лютому 2016 року,
житель Камінь-Каширського району у селі Брище Луцького району допомагав тестеві лагодити трактора, по тому сказав, що піде влаштовуватися на роботу, прихопив зі сховку 10 750 доларів США та 750 євро, що становило на тоді понад 311 тис. грн., і зник на два роки. За цей час він через знайомих повернув потерпілим лише 2500 грн.

Суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, призначив йому покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Окрім того, із засудженого стягнуть на користь потерпілого усю завдану ним матеріальну шкоду.

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Теги: крадіжка, Волинь, суд, гроші
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