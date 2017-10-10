На Волині відбудеться автопробіг
Сьогодні, 18:57
У місті Рожище 24 серпня відбудеться автопробіг «Незалежна Україна без корупції».
Про це повідомили у Facebook-спільноті «Народна самооборона Рожище» у Facebook.
Пробіг розпочнеться об 11:00 на площі Незалежності у Рожищі.
О 12:00 учасники прибудуть на Театральний майдан у Луцьку. Тут відбудеться імпровізоване віче.
Далі автопробіг вирушить до райцентру Ківерці.
До участі у заході запрошують волонтерів, добровольців, військовослужбовців, усіх, для кого День незалежності - це не просто вихідний, усіх, хто мріє про Україну без корупції і готовий до боротьби.
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Про це повідомили у Facebook-спільноті «Народна самооборона Рожище» у Facebook.
Пробіг розпочнеться об 11:00 на площі Незалежності у Рожищі.
О 12:00 учасники прибудуть на Театральний майдан у Луцьку. Тут відбудеться імпровізоване віче.
Далі автопробіг вирушить до райцентру Ківерці.
До участі у заході запрошують волонтерів, добровольців, військовослужбовців, усіх, для кого День незалежності - це не просто вихідний, усіх, хто мріє про Україну без корупції і готовий до боротьби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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