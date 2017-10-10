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На Волині відбудеться автопробіг

На Волині відбудеться автопробіг
У місті Рожище 24 серпня відбудеться автопробіг «Незалежна Україна без корупції».

Про це повідомили у Facebook-спільноті «Народна самооборона Рожище» у Facebook.

Пробіг розпочнеться об 11:00 на площі Незалежності у Рожищі.

О 12:00 учасники прибудуть на Театральний майдан у Луцьку. Тут відбудеться імпровізоване віче.

Далі автопробіг вирушить до райцентру Ківерці.

До участі у заході запрошують волонтерів, добровольців, військовослужбовців, усіх, для кого День незалежності - це не просто вихідний, усіх, хто мріє про Україну без корупції і готовий до боротьби.

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Теги: автопробіг, Волинь, Рожище, Луцьк, Ківерці
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