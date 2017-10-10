На Волині відбудеться автопробіг

У місті Рожище 24 серпня відбудеться автопробіг «Незалежна Україна без корупції».Про це повідомили у Facebook-спільноті «Народна самооборона Рожище» у Facebook.Пробіг розпочнеться об 11:00 на площі Незалежності у Рожищі.О 12:00 учасники прибудуть на Театральний майдан у Луцьку. Тут відбудеться імпровізоване віче.Далі автопробіг вирушить до райцентру Ківерці.До участі у заході запрошують волонтерів, добровольців, військовослужбовців, усіх, для кого День незалежності - це не просто вихідний, усіх, хто мріє про Україну без корупції і готовий до боротьби.