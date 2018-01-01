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Волинь – у ТОП-3 за вартістю м'яса

Волинь – у ТОП-3 за вартістю м'яса
Волинь увійшла у трійку регіонів з найдешевшою вартістю м'яса.

Про це написав генеральний директор Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook.

«ТОП – 5 найдешевших регіонів виглядає таким чином: Тернопільська область – 492,6 грн, Рівненська область – 505,4 грн, Волинська – 509,1 грн, Житомирська – 513,8 грн і Донецькій області – 517,0 грн.» – йдеться у дописі.

Поміж ними розмістились наступні регіони: Харківська область – 542, 7грн, Чернівецька – 542 грн, Луганська – 541,1 грн, Дніпропетровська – 540,2 грн, Полтавська – 537,5 грн, Миколаївська – 536, 6грн, Хмельницька – 533,2 грн, Запорізька – 528,1 грн, Херсонська – 526, 9грн, Вінницька – 522, 6грн, Львівська – 522,5 грн, Черкаська – 519,5 грн, Чернігівська – 519,2 грн, Кіровоградська – 518,5 грн, Івано-Франківська область – 517,8 грн.» – написав Олексій Дорошенко.

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Теги: м'ясо, Волинь, ціна
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