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У православних почався Успенський піст: календар харчування

У православних почався Успенський піст: календар харчування
Успенський піст триває усього два тижні – з 14 по 27 серпня, проте вважається таким же строгим, як і Великий піст. На кожен день є свої заборони.

Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою - пишуть Факти.

Календар харчування Успенського посту

Понеділок, середа та п’ятниця

У ці дні варто дотримуватися сухоїдіння. Тобто можна вживати їжу без термічної обробки і без додавання великої кількості спецій та рослинної олії. Крім того, заборонено їсти м’ясо і рибу.

Вівторок і четвер

У ці дні Успенського посту дозволяється вживати гарячу їжу.

Субота та неділя

У вихідні до свого раціону можете додавати рослинну олію та випивати невелику кількість червоного вина.

Варто наголосити, що на час посту випадають Медовий та Яблучний Спас. У ці дні дозволяється їсти плоди нового врожаю.

Успенський піст закінчується святом Успіння Богородиці 28 серпня. Дозволяється вживати страви з риби.

Проте, якщо це свято випадає на середу або п’ятницю, то виходити з посту можна тільки наступного дня.

Календар харчування на кожен день – з 14 по 28 серпня
14 серпня, вівторок – Медовий Спас (Маковій). Дозволяється гаряча їжа без олії, а також страви з медом

15 серпня, середа – сухоїдіння

16 серпня, четвер – гаряча їжа без олії

17 серпня, п’ятниця – сухоїдіння

18 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, допускається трохи вина

19 серпня, неділя – Преображення Господнє (Яблучний Спас). Дозволяється гаряча їжа з олією, а також риба та морепродукти, трохи вина

20 серпня, понеділок – сухоїдіння

21 серпня, вівторок – гаряча їжа без олії

22 серпня, середа – сухоїдіння

23 серпня, четвер – гаряча їжа без олії

24 серпня, п’ятниця – сухоїдіння

25 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, можна трохи вина.

26 серпня, неділя – гаряча їжа з олією, можна їсти рибу, трохи вина.

27 серпня, понеділок – сухоїдіння

28 серпня, вівторок – Успіння Богородиці. Це кінець посту, тож можна їсти всі страви.

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Теги: Успенський піст, харчування
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