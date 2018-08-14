У православних почався Успенський піст: календар харчування
Сьогодні, 14:18
Успенський піст триває усього два тижні – з 14 по 27 серпня, проте вважається таким же строгим, як і Великий піст. На кожен день є свої заборони.
Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою - пишуть Факти.
Календар харчування Успенського посту
Понеділок, середа та п’ятниця
У ці дні варто дотримуватися сухоїдіння. Тобто можна вживати їжу без термічної обробки і без додавання великої кількості спецій та рослинної олії. Крім того, заборонено їсти м’ясо і рибу.
Вівторок і четвер
У ці дні Успенського посту дозволяється вживати гарячу їжу.
Субота та неділя
У вихідні до свого раціону можете додавати рослинну олію та випивати невелику кількість червоного вина.
Варто наголосити, що на час посту випадають Медовий та Яблучний Спас. У ці дні дозволяється їсти плоди нового врожаю.
Успенський піст закінчується святом Успіння Богородиці 28 серпня. Дозволяється вживати страви з риби.
Проте, якщо це свято випадає на середу або п’ятницю, то виходити з посту можна тільки наступного дня.
Календар харчування на кожен день – з 14 по 28 серпня
14 серпня, вівторок – Медовий Спас (Маковій). Дозволяється гаряча їжа без олії, а також страви з медом
15 серпня, середа – сухоїдіння
16 серпня, четвер – гаряча їжа без олії
17 серпня, п’ятниця – сухоїдіння
18 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, допускається трохи вина
19 серпня, неділя – Преображення Господнє (Яблучний Спас). Дозволяється гаряча їжа з олією, а також риба та морепродукти, трохи вина
20 серпня, понеділок – сухоїдіння
21 серпня, вівторок – гаряча їжа без олії
22 серпня, середа – сухоїдіння
23 серпня, четвер – гаряча їжа без олії
24 серпня, п’ятниця – сухоїдіння
25 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, можна трохи вина.
26 серпня, неділя – гаряча їжа з олією, можна їсти рибу, трохи вина.
27 серпня, понеділок – сухоїдіння
28 серпня, вівторок – Успіння Богородиці. Це кінець посту, тож можна їсти всі страви.
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Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою - пишуть Факти.
Календар харчування Успенського посту
Понеділок, середа та п’ятниця
У ці дні варто дотримуватися сухоїдіння. Тобто можна вживати їжу без термічної обробки і без додавання великої кількості спецій та рослинної олії. Крім того, заборонено їсти м’ясо і рибу.
Вівторок і четвер
У ці дні Успенського посту дозволяється вживати гарячу їжу.
Субота та неділя
У вихідні до свого раціону можете додавати рослинну олію та випивати невелику кількість червоного вина.
Варто наголосити, що на час посту випадають Медовий та Яблучний Спас. У ці дні дозволяється їсти плоди нового врожаю.
Успенський піст закінчується святом Успіння Богородиці 28 серпня. Дозволяється вживати страви з риби.
Проте, якщо це свято випадає на середу або п’ятницю, то виходити з посту можна тільки наступного дня.
Календар харчування на кожен день – з 14 по 28 серпня
14 серпня, вівторок – Медовий Спас (Маковій). Дозволяється гаряча їжа без олії, а також страви з медом
15 серпня, середа – сухоїдіння
16 серпня, четвер – гаряча їжа без олії
17 серпня, п’ятниця – сухоїдіння
18 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, допускається трохи вина
19 серпня, неділя – Преображення Господнє (Яблучний Спас). Дозволяється гаряча їжа з олією, а також риба та морепродукти, трохи вина
20 серпня, понеділок – сухоїдіння
21 серпня, вівторок – гаряча їжа без олії
22 серпня, середа – сухоїдіння
23 серпня, четвер – гаряча їжа без олії
24 серпня, п’ятниця – сухоїдіння
25 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, можна трохи вина.
26 серпня, неділя – гаряча їжа з олією, можна їсти рибу, трохи вина.
27 серпня, понеділок – сухоїдіння
28 серпня, вівторок – Успіння Богородиці. Це кінець посту, тож можна їсти всі страви.
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