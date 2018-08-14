У православних почався Успенський піст: календар харчування





Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою - пишуть



Календар харчування Успенського посту



Понеділок, середа та п’ятниця



У ці дні варто дотримуватися сухоїдіння. Тобто можна вживати їжу без термічної обробки і без додавання великої кількості спецій та рослинної олії. Крім того, заборонено їсти м’ясо і рибу.



Вівторок і четвер



У ці дні Успенського посту дозволяється вживати гарячу їжу.



Субота та неділя



У вихідні до свого раціону можете додавати рослинну олію та випивати невелику кількість червоного вина.



Варто наголосити, що на час посту випадають Медовий та Яблучний Спас. У ці дні дозволяється їсти плоди нового врожаю.



Успенський піст закінчується святом Успіння Богородиці 28 серпня. Дозволяється вживати страви з риби.



Проте, якщо це свято випадає на середу або п’ятницю, то виходити з посту можна тільки наступного дня.



Календар харчування на кожен день – з 14 по 28 серпня

14 серпня, вівторок – Медовий Спас (Маковій). Дозволяється гаряча їжа без олії, а також страви з медом



15 серпня, середа – сухоїдіння



16 серпня, четвер – гаряча їжа без олії



17 серпня, п’ятниця – сухоїдіння



18 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, допускається трохи вина



19 серпня, неділя – Преображення Господнє (Яблучний Спас). Дозволяється гаряча їжа з олією, а також риба та морепродукти, трохи вина



20 серпня, понеділок – сухоїдіння



21 серпня, вівторок – гаряча їжа без олії



22 серпня, середа – сухоїдіння



23 серпня, четвер – гаряча їжа без олії



24 серпня, п’ятниця – сухоїдіння



25 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, можна трохи вина.



26 серпня, неділя – гаряча їжа з олією, можна їсти рибу, трохи вина.



27 серпня, понеділок – сухоїдіння



28 серпня, вівторок – Успіння Богородиці. Це кінець посту, тож можна їсти всі страви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Успенський піст триває усього два тижні – з 14 по 27 серпня, проте вважається таким же строгим, як і Великий піст. На кожен день є свої заборони.Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою - пишуть Факти У ці дні варто дотримуватися сухоїдіння. Тобто можна вживати їжу без термічної обробки і без додавання великої кількості спецій та рослинної олії. Крім того, заборонено їсти м’ясо і рибу.У ці дні Успенського посту дозволяється вживати гарячу їжу.У вихідні до свого раціону можете додавати рослинну олію та випивати невелику кількість червоного вина.Варто наголосити, що на час посту випадають Медовий та Яблучний Спас. У ці дні дозволяється їсти плоди нового врожаю.Успенський піст закінчується святом Успіння Богородиці 28 серпня. Дозволяється вживати страви з риби.Проте, якщо це свято випадає на середу або п’ятницю, то виходити з посту можна тільки наступного дня.Календар харчування на кожен день – з 14 по 28 серпня14 серпня, вівторок – Медовий Спас (Маковій). Дозволяється гаряча їжа без олії, а також страви з медом15 серпня, середа – сухоїдіння16 серпня, четвер – гаряча їжа без олії17 серпня, п’ятниця – сухоїдіння18 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, допускається трохи вина19 серпня, неділя – Преображення Господнє (Яблучний Спас). Дозволяється гаряча їжа з олією, а також риба та морепродукти, трохи вина20 серпня, понеділок – сухоїдіння21 серпня, вівторок – гаряча їжа без олії22 серпня, середа – сухоїдіння23 серпня, четвер – гаряча їжа без олії24 серпня, п’ятниця – сухоїдіння25 серпня, субота – гаряча їжа з олією, риба, можна трохи вина.26 серпня, неділя – гаряча їжа з олією, можна їсти рибу, трохи вина.27 серпня, понеділок – сухоїдіння28 серпня, вівторок – Успіння Богородиці. Це кінець посту, тож можна їсти всі страви.

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