Фурам заборонили їздити Волинню у денну пору





Про це повідомили у



За даними Волинського центру з гідрометеорології 14 серпня 2018 року перехід температури атмосферного повітря через +28 градусів відбувся об 11:00



Cлужба автомобільних доріг у Волинській області нагадує водіям і перевізникам, що рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря +28ºС і вище заборонений постановою Кабінет Міністрів України № 869 від 21 жовтня 2015 року усіма українськими автомобільними дорогами державного значення.



Заборона діє протягом усього літнього періоду в денну пору доби з 11:00 до 23:00.



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