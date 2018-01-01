Фурам заборонили їздити Волинню у денну пору
Сьогодні, 15:12
На Волині заборонили рухатися великогабаритним автомобілям у денну пору. Причина – спека вище 28 градусів по Цельсію.
Про це повідомили у прес-службі Укравтодору.
За даними Волинського центру з гідрометеорології 14 серпня 2018 року перехід температури атмосферного повітря через +28 градусів відбувся об 11:00
Cлужба автомобільних доріг у Волинській області нагадує водіям і перевізникам, що рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря +28ºС і вище заборонений постановою Кабінет Міністрів України № 869 від 21 жовтня 2015 року усіма українськими автомобільними дорогами державного значення.
Заборона діє протягом усього літнього періоду в денну пору доби з 11:00 до 23:00.
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Про це повідомили у прес-службі Укравтодору.
За даними Волинського центру з гідрометеорології 14 серпня 2018 року перехід температури атмосферного повітря через +28 градусів відбувся об 11:00
Cлужба автомобільних доріг у Волинській області нагадує водіям і перевізникам, що рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря +28ºС і вище заборонений постановою Кабінет Міністрів України № 869 від 21 жовтня 2015 року усіма українськими автомобільними дорогами державного значення.
Заборона діє протягом усього літнього періоду в денну пору доби з 11:00 до 23:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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