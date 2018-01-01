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Фурам заборонили їздити Волинню у денну пору

Фурам заборонили їздити Волинню у денну пору
На Волині заборонили рухатися великогабаритним автомобілям у денну пору. Причина – спека вище 28 градусів по Цельсію.

Про це повідомили у прес-службі Укравтодору.

За даними Волинського центру з гідрометеорології 14 серпня 2018 року перехід температури атмосферного повітря через +28 градусів відбувся об 11:00

Cлужба автомобільних доріг у Волинській області нагадує водіям і перевізникам, що рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря +28ºС і вище заборонений постановою Кабінет Міністрів України № 869 від 21 жовтня 2015 року усіма українськими автомобільними дорогами державного значення.

Заборона діє протягом усього літнього періоду в денну пору доби з 11:00 до 23:00.
Фурам заборонили їздити Волинню у денну пору

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Теги: дорога, проблема, спека, Волинь
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