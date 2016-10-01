Дешеві яйця і дорогий алкоголь: як у липні змінилися ціни на Волині
Сьогодні, 15:36
У липні на Волині найбільше знизилися ціни на овочі, фрукти і яйця, а от сало, рис, свинина, алкоголь та комуналка - здорожчали.
Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
На споживчому ринку області у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,9%. Найбільше подешевшали фрукти (на 8,6%), овочі (на 7,0%) та яйця (на 5,6%). Знизились ціни на молоко, масло, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, сири, м'ясо птиці на 3,3–0,6%.
В той же час подорожчали сало, безалкогольні напої, сметана, хліб, цукор, олія соняшникова, рис, свинина, яловичина, макаронні вироби на 3,3–0,2%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 2,1%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 1,4%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 4,3%, каналізацію – на 3,8%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,9% зумовлено подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 4,6%. Разом з тим на 0,4% подешевшали паливо та мастила.
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Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
На споживчому ринку області у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,9%. Найбільше подешевшали фрукти (на 8,6%), овочі (на 7,0%) та яйця (на 5,6%). Знизились ціни на молоко, масло, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, сири, м'ясо птиці на 3,3–0,6%.
В той же час подорожчали сало, безалкогольні напої, сметана, хліб, цукор, олія соняшникова, рис, свинина, яловичина, макаронні вироби на 3,3–0,2%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 2,1%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 1,4%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 4,3%, каналізацію – на 3,8%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,9% зумовлено подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 4,6%. Разом з тим на 0,4% подешевшали паливо та мастила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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