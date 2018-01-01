Коли у Володимирі діти підуть до школи





Про це повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк 14-го серпня під час оперативної наради, - пише



Посадовець пояснив, що так буде краще і учням та і батькам. Розклад годин о котрій розпочнуться святкові лінійки опублікують згодом.



“Буде батькам ще два дні докупити дітям до школи, що не встигли. А діти ще трохи відпочинуть,” – наголосив мер міста.



Також до вересня міський голова зобов’язав комунальні служби нанести розмітку “пішохідний перехід” біля усіх шкіл та садочків міста.

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