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Коли у Володимирі діти підуть до школи

Коли у Володимирі діти підуть до школи
Перший дзвоник у школах Володимира-Волинського продзвенить 3-го вересня.

Про це повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк 14-го серпня під час оперативної наради, - пише Буг.

Посадовець пояснив, що так буде краще і учням та і батькам. Розклад годин о котрій розпочнуться святкові лінійки опублікують згодом.

“Буде батькам ще два дні докупити дітям до школи, що не встигли. А діти ще трохи відпочинуть,” – наголосив мер міста.

Також до вересня міський голова зобов’язав комунальні служби нанести розмітку “пішохідний перехід” біля усіх шкіл та садочків міста.

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Теги: Володимир, школа, діти
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