На Волині відключать від газу 15 сіл





Про це повідомили у



15 серпня 2018 року з 11:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням робіт щодо заміни відключаючих пристроїв у с. Володимирівка, с. Поничів та с. Когильне Володимир-Волинського району згідно з «Планом розвитку газорозподільної системи ПАТ «Волиньгаз»» буде припинено газопостачання в таких населених пунктах:



с. Фалемичі 51 абонент



с. Житані 99 абонентів



с. Хобултова 250 абонентів



с. Підгайці 59 абонентів



с. Хмелівка 140 абонентів



с. Хмелів 74 абоненти



с. Микуличі 132 абоненти



с. Нехворощі 57 абонентів



с. Бегета 56 абонентів



с. Міжлісся 13 абонентів



с. Яковичі 42 абоненти



с. Березовичі 159 абонентів



с. Володимирівка 80 абонентів



с. Поничів 53 абоненти



с. Когильне 64 абоненти



Відновлення газопостачання відбудеться 15 серпня 2018 року з 17:00 після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.



16 серпня 2018 року в зв’язку з проведенням робіт щодо заміни газорегуляторного пункту в с. Льотниче Володимир-Волинського району згідно з «Планом розвитку газорозподільної системи газорозподільного підприємства ПАТ «Волиньгаз» припинять газопостачання до населеного пункту - с. Льотниче з 9:00 до 16:00 16.08.2018 року.



Відновлення газопостачання відбудеться 16 серпня 2018 року з 16:00 після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському відключать від газу 15 сіл через ремонт.Про це повідомили у прес-службі ПАТ «Волиньгаз».15 серпня 2018 року з 11:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням робіт щодо заміни відключаючих пристроїв у с. Володимирівка, с. Поничів та с. Когильне Володимир-Волинського району згідно з «Планом розвитку газорозподільної системи ПАТ «Волиньгаз»» буде припинено газопостачання в таких населених пунктах:с. Фалемичі 51 абонентс. Житані 99 абонентівс. Хобултова 250 абонентівс. Підгайці 59 абонентівс. Хмелівка 140 абонентівс. Хмелів 74 абонентис. Микуличі 132 абонентис. Нехворощі 57 абонентівс. Бегета 56 абонентівс. Міжлісся 13 абонентівс. Яковичі 42 абонентис. Березовичі 159 абонентівс. Володимирівка 80 абонентівс. Поничів 53 абонентис. Когильне 64 абонентиВідновлення газопостачання відбудеться 15 серпня 2018 року з 17:00 після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.16 серпня 2018 року в зв’язку з проведенням робіт щодо заміни газорегуляторного пункту в с. Льотниче Володимир-Волинського району згідно з «Планом розвитку газорозподільної системи газорозподільного підприємства ПАТ «Волиньгаз» припинять газопостачання до населеного пункту - с. Льотниче з 9:00 до 16:00 16.08.2018 року.Відновлення газопостачання відбудеться 16 серпня 2018 року з 16:00 після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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