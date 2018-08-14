вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО

На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
У селі Заставне Іваничівського району фермер з дружиною вирощують безліч сортів винограду у теплицях.

Про це пише газета «Колос», передає ВолиньUa.

«У Заставному на 17 сотках землі організував вирощування винограду у шести теплицях. Аналогів йому на Волині немає. А грона звисають небувалих розмірів, що й заморський не завжди такий виросте», – йдеться у статті.

Сам Сергій Забавка родом із Дніпропетровщини, а виноградарство – справа сімейна. У Заставному почав займатися вирощуванням помідорів, але справа виявилася не дуже вдалою.

«Тому ще в 2013 році, прийшла ідея відвідати знамениті виноградники Михайла Павлівського на Херсонщині. Звідти натхненний від побаченого Сергій повернувся з першими виноградними саджанцями і взявся за роботу. Поступово назбирав матеріалу, сконструював теплиці. Далі дні за днями наполегливої праці почали показувати результати».

Зараз активно розвиває 57 сортів, а ще 15 – в перспективі. Всі види приживаються однаково добре, але не всі вкоріняються. Серед тих, яким найбільш до вподоби волинський ґрунт, столові – «Забава», «Перевтілення», «Фавор».

Зростає і сім винних сортів. Цьогоріч перші грона зрізали 10 липня, а завершити планують до кінця серпня. Реалізують плоди на ринках «Шувар» у Львові, Нововолинському ринку, продають відпочивальникам на Світязі.
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виноград, фермер, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Весною посаджу банани та ананаси
Відповісти
Вибір редактора
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вікторини, виставки та фотозона: у Луцьку відбудеться акція «День незалежності з поліцією»
Сьогодні, 20:51
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
Сьогодні, 20:23
Діти з Луганщини відпочивали у волинському таборі. ФОТО
Сьогодні, 19:58
У селі на Волині трактор пошкодив майже півкілометра дороги. ФОТО
Сьогодні, 19:39
На Волині відключать від газу 15 сіл
Сьогодні, 19:24
Схожі новини
Діти з Луганщини відпочивали у волинському таборі. ФОТО Діти з Луганщини відпочивали у волинському таборі. ФОТО
Сьогодні, 19:58
На Волині відключать від газу 15 сіл На Волині відключать від газу 15 сіл
Сьогодні, 19:24
На Волині відбудеться автопробіг На Волині відбудеться автопробіг
Сьогодні, 18:57
Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців
Сьогодні, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
13 серпень, 10:39
 1
Вікторини, виставки та фотозона: у Луцьку відбудеться акція «День незалежності з поліцією»
Сьогодні, 20:51
 0
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
Сьогодні, 20:23
 0
Діти з Луганщини відпочивали у волинському таборі. ФОТО
Сьогодні, 19:58
 0
У селі на Волині трактор пошкодив майже півкілометра дороги. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8