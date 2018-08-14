На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО





Про це пише газета «Колос», передає



«У Заставному на 17 сотках землі організував вирощування винограду у шести теплицях. Аналогів йому на Волині немає. А грона звисають небувалих розмірів, що й заморський не завжди такий виросте», – йдеться у статті.



Сам Сергій Забавка родом із Дніпропетровщини, а виноградарство – справа сімейна. У Заставному почав займатися вирощуванням помідорів, але справа виявилася не дуже вдалою.



«Тому ще в 2013 році, прийшла ідея відвідати знамениті виноградники Михайла Павлівського на Херсонщині. Звідти натхненний від побаченого Сергій повернувся з першими виноградними саджанцями і взявся за роботу. Поступово назбирав матеріалу, сконструював теплиці. Далі дні за днями наполегливої праці почали показувати результати».



Зараз активно розвиває 57 сортів, а ще 15 – в перспективі. Всі види приживаються однаково добре, але не всі вкоріняються. Серед тих, яким найбільш до вподоби волинський ґрунт, столові – «Забава», «Перевтілення», «Фавор».



Зростає і сім винних сортів. Цьогоріч перші грона зрізали 10 липня, а завершити планують до кінця серпня. Реалізують плоди на ринках «Шувар» у Львові, Нововолинському ринку, продають відпочивальникам на Світязі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Заставне Іваничівського району фермер з дружиною вирощують безліч сортів винограду у теплицях.Про це пише газета «Колос», передає ВолиньUa «У Заставному на 17 сотках землі організував вирощування винограду у шести теплицях. Аналогів йому на Волині немає. А грона звисають небувалих розмірів, що й заморський не завжди такий виросте», – йдеться у статті.Сам Сергій Забавка родом із Дніпропетровщини, а виноградарство – справа сімейна. У Заставному почав займатися вирощуванням помідорів, але справа виявилася не дуже вдалою.«Тому ще в 2013 році, прийшла ідея відвідати знамениті виноградники Михайла Павлівського на Херсонщині. Звідти натхненний від побаченого Сергій повернувся з першими виноградними саджанцями і взявся за роботу. Поступово назбирав матеріалу, сконструював теплиці. Далі дні за днями наполегливої праці почали показувати результати».Зараз активно розвиває 57 сортів, а ще 15 – в перспективі. Всі види приживаються однаково добре, але не всі вкоріняються. Серед тих, яким найбільш до вподоби волинський ґрунт, столові – «Забава», «Перевтілення», «Фавор».Зростає і сім винних сортів. Цьогоріч перші грона зрізали 10 липня, а завершити планують до кінця серпня. Реалізують плоди на ринках «Шувар» у Львові, Нововолинському ринку, продають відпочивальникам на Світязі.

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