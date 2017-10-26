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У поліції прокоментували загибель волинянина на будівництві

У поліції прокоментували загибель волинянина на будівництві
У волинській поліції повідомили, що уже розслідують смерть чоловіка, якого засипало піском на луцькому будівництві.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що на будівництві в Луцьку трапився нещасний випадок, внаслідок якого загинув 21-річний житель райцентру Ківерці. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження.

Нещасний випадок трапився по вулиці Рівненській. Виявилося, що чоловік загинув під час виконання будівельних робіт. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини. Проводиться досудове розслідування.

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Теги: смерть, будівництво
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Коментарі 1
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А чим завершилося розслідування коли загинув будівельник на Яровиці?
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