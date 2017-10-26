У поліції прокоментували загибель волинянина на будівництві
Сьогодні, 16:25
У волинській поліції повідомили, що уже розслідують смерть чоловіка, якого засипало піском на луцькому будівництві.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що на будівництві в Луцьку трапився нещасний випадок, внаслідок якого загинув 21-річний житель райцентру Ківерці. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження.
Нещасний випадок трапився по вулиці Рівненській. Виявилося, що чоловік загинув під час виконання будівельних робіт. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що на будівництві в Луцьку трапився нещасний випадок, внаслідок якого загинув 21-річний житель райцентру Ківерці. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження.
Нещасний випадок трапився по вулиці Рівненській. Виявилося, що чоловік загинув під час виконання будівельних робіт. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А чим завершилося розслідування коли загинув будівельник на Яровиці?
Вибір редактора
Останні новини
У поліції прокоментували загибель волинянина на будівництві
Сьогодні, 16:25
Смерть на будівництві: у Луцьку чоловіка засипало піском. ФОТО
Сьогодні, 16:19
Коли у Володимирі діти підуть до школи
Сьогодні, 16:01