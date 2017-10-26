У поліції прокоментували загибель волинянина на будівництві

У волинській поліції повідомили, що уже розслідують смерть чоловіка, якого засипало піском на луцькому будівництві.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що на будівництві в Луцьку трапився нещасний випадок, внаслідок якого загинув 21-річний житель райцентру Ківерці. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження.Нещасний випадок трапився по вулиці Рівненській. Виявилося, що чоловік загинув під час виконання будівельних робіт. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини. Проводиться досудове розслідування.