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Заводив без ключа і штовхав: як біля луцького клубу злодій-невдаха крав авто

Заводив без ключа і штовхав: як біля луцького клубу злодій-невдаха крав авто
У Луцьку судили чоловіка, який у нетверезому стані намагався викрасти автіку «ВАЗ» з подвір'я нічного клубу «У Наталки». За свій злочин чоловік отримав 5 років «умовно».

Відповідний вирок днями виніс Луцький міськрайонний суд.

Відомо, що під ранок 26 травня цього року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чоловік здолав паркан та проник на подвір'я нічного клубу «У Наталки». Там він розбив скло на дверцятах автомобіля «ВАЗ» модель «2109», проник до салону і намагався поїхати.

Зокрема, змиканням дротів запалювання намагався запустити двигун, однак йому це не вдалося. Тож він почав штовхати автомобіль до виїзду з території нічного клубу. Коли ж його побачили люди, то став втікати, але його спіймав власник автомобіля у сусідньому подвір'ї.

У суді чоловік свою вину повністю визнав.

Зрештою, суд призначив йому покарання – 5 років позбавлення волі. Щоправда, його звільнять від покарання, якщо протягом трьох років не вчинить нового злочину.



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Теги: Наталка, нічний клуб, Луцьк, авто
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