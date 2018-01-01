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На Волині автівка збила батька чотирьох дітей: винуватця не покарали. ВІДЕО

На Волині автівка збила батька чотирьох дітей: винуватця не покарали. ВІДЕО
37-річного жителя села Оздів Луцького району Ярослава Холіка, минулоріч на початку вересня в селі Гірка Полонка на узбіччі дороги збила автівка.

Водій втік із місця пригоди. Проте досі справу не передали до суду, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Ярослав розповідає, що три доби був без свідомості і місяць перебував у Луцькій міській клінічній лікарні. Після лікування чоловік звернувся до райвідділу поліції, де йому розповіли, що аварію скоїла 42-річна водійка, яка втекла з місця події.

На лікування чоловік витратив 16 тисяч гривень. Однак зізнається, що за весь цей час жінка, яка скоїла ДТП з ним не зв'язувалась. Ярослав має чотирьох малолітніх дітей. Чоловік впевнений, що винуватця аварії все-таки покарають.



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Теги: аварія, травма
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