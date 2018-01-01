Згоріли навіть труси: провідник поїзда вижив після удару струмом у 36 тисяч вольт





Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, - пише



"За невідомих обставин, провідник поїзда поліз на вагон, зачепився за високовольтний провід і отримав розряд. У чоловіка згорів увесь одяг і навіть труси. Але народився він "в сорочці", вижив", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, нині постраждалого госпіталізували, а правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на одній із залізничних станцій провідник поїзда отримав розряд 36 тис. вольт.Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, - пише ТСН "За невідомих обставин, провідник поїзда поліз на вагон, зачепився за високовольтний провід і отримав розряд. У чоловіка згорів увесь одяг і навіть труси. Але народився він "в сорочці", вижив", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, нині постраждалого госпіталізували, а правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

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