Згоріли навіть труси: провідник поїзда вижив після удару струмом у 36 тисяч вольт
Сьогодні, 16:56
У Києві на одній із залізничних станцій провідник поїзда отримав розряд 36 тис. вольт.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, - пише ТСН.
"За невідомих обставин, провідник поїзда поліз на вагон, зачепився за високовольтний провід і отримав розряд. У чоловіка згорів увесь одяг і навіть труси. Але народився він "в сорочці", вижив", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, нині постраждалого госпіталізували, а правоохоронці встановлюють деталі інциденту.
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Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, - пише ТСН.
"За невідомих обставин, провідник поїзда поліз на вагон, зачепився за високовольтний провід і отримав розряд. У чоловіка згорів увесь одяг і навіть труси. Але народився він "в сорочці", вижив", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, нині постраждалого госпіталізували, а правоохоронці встановлюють деталі інциденту.
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