Двоє волинян отримали опіки від борщівника





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Волиняни господарювали біля власних обійсть, де й наразилися на небезпеку. З опіками, спричиненими борщівником, були госпіталізовані.



Довідково:



Коли сік рослини потрапляє на відкриті ділянки тіла, за кілька годин на цьому місці з’являться важкі опіки. Найбільшу концентрацію отрути рослина виділяє після того, як на нього потрапляє волога (дощ, роса), а потім сонце. Рубці, що утворюються внаслідок опіку, можуть залишатись на роки.



У якості першої невідкладної допомоги варто уражену ділянку промити водою з милом, після чого звернутись до лікаря. При отриманні опіків від борщівника потерпілий потребує госпіталізації.

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