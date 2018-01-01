Вікторини, виставки та фотозона: у Луцьку відбудеться акція «День незалежності з поліцією»





Захід відбудеться 24 серпня, на День незалежності України, - пишуть у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Вікторини, майстер-класи, виставки, малюнок на асфальті, фотозона, - це та інше чекає на лучан і гостей міста.



Акція розпочинається об 11:00.



«Особливо цікаво буде діткам, та й дорослі зможуть у невимушеній атмосфері поспілкуватись з інспекторами Патрульної поліції», – пишуть поліцейські.

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