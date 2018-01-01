Вікторини, виставки та фотозона: у Луцьку відбудеться акція «День незалежності з поліцією»
Сьогодні, 20:51
На Театральному майдані у Луцьку поліцейські проведуть акцію «День незалежності із поліцією».
Захід відбудеться 24 серпня, на День незалежності України, - пишуть у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Вікторини, майстер-класи, виставки, малюнок на асфальті, фотозона, - це та інше чекає на лучан і гостей міста.
Акція розпочинається об 11:00.
«Особливо цікаво буде діткам, та й дорослі зможуть у невимушеній атмосфері поспілкуватись з інспекторами Патрульної поліції», – пишуть поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбудеться 24 серпня, на День незалежності України, - пишуть у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Вікторини, майстер-класи, виставки, малюнок на асфальті, фотозона, - це та інше чекає на лучан і гостей міста.
Акція розпочинається об 11:00.
«Особливо цікаво буде діткам, та й дорослі зможуть у невимушеній атмосфері поспілкуватись з інспекторами Патрульної поліції», – пишуть поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вікторини, виставки та фотозона: у Луцьку відбудеться акція «День незалежності з поліцією»
Сьогодні, 20:51
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
Сьогодні, 20:23
Діти з Луганщини відпочивали у волинському таборі. ФОТО
Сьогодні, 19:58
На Волині відключать від газу 15 сіл
Сьогодні, 19:24