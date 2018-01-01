Діти з Луганщини відпочивали у волинському таборі. ФОТО

32 дитини з Луганської області приїхали, щоб відпочити у волинському таборі «Сонячний».Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Привітати гостей голова облдержадміністраціївирішив особисто, тож взяв участь у відкритті оздоровчої зміни табору, що відбулось 14 серпня 2018 року.«Ставлю перед вами завдання – добре відпочити, щоби було весело розпочинати навчальний рік. Хочу, щоби ваш відпочинок був цікавим та змістовним. Тож ви повинні потоваришувати, тим більше, що у таборі не тільки волинські діти відпочивають. Дружба – понад усе.Ви ростете патріотами, тому пам’ятайте – ви всі українці. Це наша молода держава і вона повинна плекатися нами і вами. Хорошого відпочинку, яскравого сонця, теплої води та дотримуйтеся техніки безпеки у всьому», - вітаючи, сказав Олександр Савченко.До слова, запрошувати дітей зі Сходу на оздоровлення та відпочинок у нашу область вже стало доброю традицією. Так, вже третій рік поспіль волинські табори приймають дітей із східних областей нашої держави. На це з обласного бюджету у 2018 році передбачили 199 тис. грн.Зокрема, у табір «Сонячний» спрямували 95 тис. грн. Також 15 дітей із м. Маріуполь Донецької області перебувають у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Парасолька» с. Дольськ Турійського району.Окрім цього, 13 дітей та 7 дорослих із обласного еколого-натуралістичного центру м. Донецька в рамках програми «Економічними стежками України» у липні перебували на відпочинку в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Супутник» с. Світязь Шацького району.Слід додати, що табір «Сонячний» є спортивно-туристичним. Заклад має велику зелену територію загальною площею 9 га, з яких 2 га займає озеро.Тому у таборі створені всі умови для творчості, активного відпочинку та заняття спортом. До послуг дітей - ігрові та спортивні майданчики (два футбольних, волейбольне, баскетбольне поля), «Скеледром», «Мотузкове містечко», літня естрада, кімната творчих справ, кімната дозвілля з настільними іграми, спортивний та ігровий інвентар, велосипеди, плавзасоби: водний катамаран, човни, байдарки. Працюють різноманітні секції та гуртки. Кожна дитина може проявити свої здібності і талант у будь-якій справі.Так, голова облдержадміністрації Олександр Савченко оглянув табір та поспілкувався з дітьми. Пощастило поспілкуватись і з мешканцем міста Попасна Луганської області, який поділився позитивними враженнями та розповів, що вищу освіту здобуватиме у Луцьку.